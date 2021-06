Wyższe renty dla poszkodowanych w katastrofie w Czarnobylu

fot. Gleb Garanich / / FORUM

Poszkodowani w wyniku katastrofy czarnobylskiej otrzymają wyższe świadczenia pieniężne - wynika z projektu podpisanego w środę przez przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Dmytra Razumkowa.

Przyjęte zmiany przewidują m.in., że "dodatkowa renta za szkody na zdrowiu i comiesięczne odszkodowanie dla rodzin za stratę żywiciela wskutek czarnobylskiej katastrofy są wypłacane w całości, niezależnie od pensji, emerytury czy innego dochodu" - pisze Intefax-Ukraina.

Dokument także podwyższa rentę dla danych kategorii poszkodowanych osób. Sprecyzowano, że wysokość renty wypłacanej z uwagi na uszczerbek na zdrowiu spowodowany tą tragedią nie może być niższa niż: 6 tys. hrywien (ok. 830 zł) dla I grupy niepełnosprawności, 4,8 tys. hrywien dla II grupy, 3,7 tys. dla III, a dla niepełnosprawnych dzieci - 3,7 tys. hrywien. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca.

Niedawno ukraiński resort polityki socjalnej poinformował, że ponad 1,7 mln mieszkańców tego kraju ma obecnie status poszkodowanych w związku z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ponad 181 tysięcy spośród osób uznanych za poszkodowane to bezpośredni uczestnicy likwidacji skutków awarii. Ok. 56 tys. z likwidatorów to osoby z niepełnosprawnością. Ok. 1 mln 535 tys. to pozostałe osoby, które ucierpiały w związku z katastrofą, ok. 49 tys. z nich to ludzie z niepełnosprawnością.

W kwietniu minęło 35 lat od awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla obowiązuje zakaz osiedlania się.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)

