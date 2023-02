Wyższe opodatkowanie hurtowych zakupów mieszkań coraz bliżej

Rząd chce ratować mieszkaniówkę. Na budownictwo socjalne i komunalne przeznaczy 1,65 mld zł w tym roku

Luka mieszkaniowa w Polsce to problem, z którym mierzymy się od wielu lat. Rząd co jakiś czas zapowiada kolejne programy mające pomóc go rozwiązać, jak np. "Mieszkanie dla młodych", "Mieszkanie Plus" czy "Pierwsze mieszkanie". Teraz minister Buda ogłosił, że na budownictwo socjalne i komunalne trafi w tym roku 1,65 mld zł.