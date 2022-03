Wyższe emerytury i renty. Rozpoczęła się waloryzacja świadczeń

fot. vivooo / / Shutterstock

Od 1 marca świadczenia dla rencistów i emerytów wzrosną o 7 proc. Dzięki temu najniższe świadczenia wyniosą teraz 1338,44 zł i będą wyższe o 87,56 zł niż rok wcześniej – przypomniało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt waloryzacji w 2022 r. to ok. 18,4 mld zł.

"Od 1 marca więcej pieniędzy na świadczenia dla rencistów i emerytów. Świadczenia wzrosną o 7 proc. Dzięki temu najniższa emerytura wyniesie teraz 1338,44 zł i będzie wyższa o 87,56 zł niż rok wcześniej. Dokładamy starań, aby poprawić jakość życia osobom starszym i najbardziej potrzebującym" – powiedziała cytowana w komunikacie resortu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z początkiem marca emerytury i renty wzrosną o 7 proc. To więcej niż wynika z ustawowego wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i jest zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Według danych GUS wskaźnik powinien wynieść 5,7 proc., ale rząd zadecydował o wyższej waloryzacji na poziomie 7 proc.

"Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w okresie wzrostu cen – będzie lepiej zabezpieczona. Zależało nam na tym, by więcej pieniędzy zostało w portfelach seniorów" – podkreśliła minister Maląg.

Od marca najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wyniosą 1338,44 zł, a więc o ponad 87 zł więcej niż w roku ubiegłym i o 458 zł więcej niż w 2015 r. Osoby częściowo niezdolne do pracy otrzymają świadczenie w wysokości 1003,83 zł, więcej o ponad 65 zł niż rok wcześniej.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r. wyniesie ok. 18,4 mld zł, a więc o ok. 7,8 mld zł więcej niż w 2021 r.

MRiPS przypomniało, że w kwietniu zostanie wypłacona trzynasta emerytura, która jest dodatkowym, rocznym świadczeniem gwarantowanym ustawą. Świadczenia wypłacone będą w wysokości minimalnej emerytury. W ramach trzynastki do wszystkich emerytów i rencistów trafi łącznie ponad 13 mld zł.

Z kolei w drugiej połowie roku rząd zapowiedział wypłatę czternastych emerytur, które cześć emerytów i rencistów otrzymała pierwszy raz w ubiegłym roku. Według rządowych szacunków w 2022 r. z tytułu czternastki do emerytów trafi ok. 11,4 mld zł.

Autorka: Karolina Kropiwiec