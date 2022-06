Wyższe OC dla pirata. Ubezpieczyciele prześwietlą historię kierowcy

fot. Kwangmoozaa / / Shutterstock

Od 17 czerwca 2022 r. zakłady ubezpieczeniowe będą mogły pozyskiwać dane o historii mandatów i punktów karnych kierowców. W efekcie polisa odpowiedzialności cywilnej może okazać się dla niektórych droższa - pisze w środę "Rzeczpospolita".

Jak dodaje, cel udostępnienia towarzystwom takich danych jest prosty. "Chodzi o to, by mogły one dokładniej szacować ryzyko związane z zawarciem polisy OC. W końcu kierowca nagminnie łamiący przepisy ma większą szansę spowodowania wypadku niż taki, który ich przestrzega" - czytamy.

Gazeta wskazuje, że historia mandatów i punktów karnych będzie po prostu dodatkową daną braną pod uwagę przy wyliczaniu stawki OC. Z badań, które jakiś czas temu przeprowadziła Polska Izba Ubezpieczeń, wynika, że aż 22 proc. polskich kierowców uważa, iż przekraczanie prędkości o 30 km/h w mieście jest bezpieczne - podano.

"Tymczasem nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a Polska jest na jednym z czołowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o liczbę zabitych na drogach w stosunku do populacji. W latach 2011–2021 firmy ubezpieczeniowe zlikwidowały 19,5 mln szkód komunikacyjnych i wypłacili przeszło 125 mld zł odszkodowań z tego tytułu" - napisano. (PAP)

