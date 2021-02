Wyższa inflacja, Tesla inwestuje w bitcoiny, cyberatak na CD Projekt [Wykresy tygodnia]

fot. Costello77 / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2021 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

1. Platyna najdroższa od 6 lat

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów IV kwartał 2020 roku przyniósł ponowny spadek produktu krajowego brutto Polski. Na minusie najprawdopodobniej zakończymy też bieżący kwartał, co będzie oznaczało ponowne wejście w tzw. techniczną recesję.

/

Tesla zainwestowała 1,5 mld dolarów w zakup bitcoinów w styczniu. Spółka zamierza także rozpocząć akceptację płatności kryptowalutą. Kurs wirtualnej waluty w reakcji na tę informację poszybował w górę, osiągając nowy rekord wszech czasów.

/ CoinDesk

Wewnętrzna sieć CD Projektu została zaatakowana przez nieznanych sprawców, skradziono część danych i zażądano okupu - poinformowała we wtorek firma. Kurs akcji spółki poszedł w dół o ponad 5%. Na jednym z forów hakerskich pojawił się kod źródłowy do gry "Gwint", to prawdopodobnie kod skradziony w czasie cyberataku. W najbliższych dniach prawdopodobnie pojawią się kolejne wykradzione dane. Ruszyło postępowanie w tej sprawie.

/ Bankier.pl

Wygląda na to, że koronawirus tylko na chwilę (i nie wszędzie) stłumił presję inflacyjną. Rynek finansowy spodziewa się znacznie wyższej inflacji w przyszłości i powoli zaczyna to uwzględniać w wycenach obligacji. To rodzi ryzyko dla bardzo wyśrubowanych wycen amerykańskich akcji.

/

W kraju toczy się debata między ekonomistami, czy przypadkiem rząd nie zwiększył nadmiernie w czasie kryzysu długu publicznego w celu ratowania firm przed upadkiem i pracowników przed bezrobociem. Z zupełnie innej strony podszedł do problemu Międzynarodowy Fundusz Walutowy w cyklicznej analizie na temat polskiej gospodarki. MFW zaapelował do rządu, by zwiększył pomoc dla firm i nie przejmował się nadmiernie w krótkim okresie długiem. Na znaczącą redukcję deficytu i długu państwa przyjdzie czas po opanowaniu epidemii.

/ Puls Biznesu

Ekipa, której liderem jest youtuber Friz, podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z notowanym na giełdzie Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym. Kurs spółki z NewConnect rósł o niemal 40 proc., a chwilę później był już na minusie.

/ Bankier.pl

