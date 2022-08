Wywiad wojskowy: Putin rzeczywiście jest chory, ale nie wpłynie to na przebieg wojny

Ekspert: Rosja chce powtórki kryzysu kubańskiego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Działania Rosji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej to próba powtórki kryzysu kubańskiego, która ma zmusić Ukrainę do ustępstw w toczącej się wojnie i zniechęcić Zachód do wspierania Kijowa – powiedział PAP ukraiński ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego Mychajło Honczar.