Pierwszy taki wywiad od lat. Donald Tusk w 3 telewizjach komentuje bieżące wydarzenia

W Polsce dawno już nie było wywiadu w takiej formule - jednocześnie 3 kanały telewizyjne transmitowały wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. Wśród pytań nie zabrakło tych o bieżące wydarzenia - m.in. o zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale też o wojnę w Ukrainie czy praworządność.

/ TVP Info

Na początku wywiadu zapytano Donalda Tuska czy był zszokowany decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o ponownym ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- "To, co może być zaskakujące to to, że pan prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale nie wydał aktu łaski. To może być męczące dla widzów waszych stacji, że nie do końca wiadomo, czy pan prezydent chce ich ułaskawić, czy ich ułaskawił" - mówił Tusk.

- "Za przestępstwo, za jakie zostali skazani prawomocnym wyrokiem, w niektórych krajach europejskich grozi dożywocie. Według wyroku sądu popełnili bardzo poważne przestępstwo. Konsekwencją tego była krzywda ludzi" - dodał Tusk.

"Jako premier nie mam nic do powiedzenia na temat prób ułaskawiania przez pana Prezydenta, panów Wąsika i Kamińskiego, z oczywistych względów - nie mam tych kompetencji. O tej sprawie powinni decydować prawnicy, w tym niezależne sądy" - stwierdził Donald Tusk.

- "Dla mnie byłoby to obojętne, czy w sejmie siedzi pan Wąsik i Kamiński, czy ich następcy na listach. I prawdopodobnie wszystkim byłoby wygodniej gdyby nie było zamieszania wokół ich mandatów" - dodał później Tusk.

- "Państwo sobie nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Znaczy skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiS-owskich, szczególnie w spółkach skarbu państwa. Włos na głowie się jeży" - zapowiada premier Tusk.

"Albo jest praworządność, albo są kliki i koterie. Ktoś mówi brutalnie, że to program CelaPlus i dzisiaj mamy przysłowiowo KorytoMinus, czyli odcinanie od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy. Skala nadużyć finansowej pazerności jaką zobaczymy w raporcie o spółkach skarbu państwa jest zatrważająca" - mówił polityk.

Premier Donald Tusk poinformował też, że w poniedziałek o godz. 11 spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą m.in., aby rozmawiać o zaplanowanej na najbliższe dni wizycie w Kijowie. Sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden, ze względu na polskie bezpieczeństwo - dodał.

W trakcie wywiadu poruszono także kwestię Prokuratora Krajowego. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zdecydował, że od 12 stycznia br. Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co zaś powoduje niemożność sprawowania przez niego tej funkcji. Z tą decyzją nie zgadza się Prokuratura Krajowa.

Nie chcę mieć w swoim rządzie Ministra, który pyta mnie co ma robić w kwestii przestrzegania prawa, niezawisłości sędziowskiej, postępowań prokuratorskich. Pan Minister Adam Bodnar został Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym, bo nie jest członkiem partii politycznej. Mam do niego pełne zaufanie - podkreślił.

- My nie mamy dwóch Prokuratorów Krajowych. Jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal Prokuratorem Krajowym, mimo decyzji Prokuratora Generalnego, to to nie jest tak, że on nadal jest. Nie, on nie jest - stwierdził Donald Tusk.

Nie mam żadnych wątpliwości, że nie mamy dwóch prokuratorów krajowych. Nie będę udawał, że mamy dwa sądy, dwa trybunały. Chcę, żeby w Polsce przywrócono władzę konstytucji. Do roku 2015 były gorące kampanie, nigdy nie było tak, że ten, kto bierze władze, zagarnia dla siebie wszystkie instytucje państwa - dodał.

JM