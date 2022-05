Wysyp ofert pracy dla nauczycieli - wakatów jest już ponad 7 tys. "To niepokojące"

fot. Tomasz Adamowicz / / FORUM

Choć ruch kadrowy w szkołach dopiero się zaczyna, już teraz widać, że kłopoty z kadrą w tym roku będą ogromne. Szkoły szukają obecnie ponad 7 tys. pedagogów - informuje "Rzeczpospolita" w poniedziałek.

Według "Rz", "prowadzone przez kuratoria oświaty banki ofert pracy dla nauczycieli pełne są propozycji zatrudnienia dla pedagogów".

"Obecnie wakatów jest już ponad 7 tys. To niepokojące, bo precyzyjniej określona liczba wolnych miejsc pracy w szkołach będzie znana dopiero w czerwcu" - czytamy.

"Do końca maja nauczyciele, którzy chcą rozstać się ze szkołą, muszą o tym poinformować swojego pracodawcę. Także wtedy określają, czy chcą pracować w godzinach ponadwymiarowych" – powiedział „Rzeczpospolitej” Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Ekspert dodał, że choć problemy z kadrą są od lat, a nauczyciele coraz częściej rezygnują z pracy, to w tym roku trend ten jest bardziej widoczny. "Doszliśmy do ściany" – podkreślił Pleśniar.

"Obserwujemy bardzo niepokojący trend spadku zainteresowania zawodem nauczyciela wśród mieszkańców Warszawy, na co mają wpływ zarówno płace w tym sektorze, ale również zmiany proponowane przez ministra edukacji w prawie oświatowym i zapowiedź tzw. lex Czarnek 2.0. Może to w konsekwencji pogłębiać dalsze problemy z obsadzeniem kadry nauczycielskiej zarówno w stołecznych placówkach oświatowych, jak i innych dużych miastach w Polsce" – powiedziała gazecie wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Jak zauważył Marek Pleśniar, "średnia wieku nauczycieli w Polsce to 47 lat, więc coraz częściej będziemy się mierzyli z odejściem kadry spowodowanej przejściami na emerytury".

Według "Rz", "gwoździem do trumny jest obecna podwyżka nauczycielskich wynagrodzeń". Gazeta przypomniała, że w piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty nauczyciela zakładającej od maja podwyżki w wysokości 4,4 proc. czyli tyle, ile zapowiedziało w projekcie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zwrócono też uwagę, że Senat zaproponował wzrost pensji nauczycieli o 20 proc., ale poprawka przepadła w Sejmie.

"Nauczyciele podkreślają, że obecna podwyżka jest dla nich upokarzająca, bo oferowana im kwota jest znacznie poniżej poziomu inflacji. I w zasadzie stanowi wyrównanie do poziomu płacy minimalnej dla tych pedagogów, którzy pracują na najniższych stopniach awansu" - czytamy w "Rz". (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

