Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny piątek na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

1. Fatalny tydzień GPW. Panika sięgnęła zenitu

W lutym inflacja cenowa w Polsce wzrosła do najwyższego poziomu od 2011 r. Równocześnie Główny Urząd Statystyczny opublikował zmiany w tzw. koszyku inflacyjnym.

Po krachu na rynku ropy naftowej hurtowe ceny paliw w Polsce szybko spadają. Jeśli dystrybutorzy nie zatrzymają dla siebie całej marży, to wkrótce możemy zobaczyć ceny bliższe 4 złotym za litr.

W poniedziałek na rynku ropy polała się krew. Kurs tego strategicznego surowca spadł o 25% po tym, jak Arabia Saudyjska wypowiedziała wojnę cenową Rosji. Choć notowania ropy Brent później podniosły się do ok. 35 USD za baryłkę, to wciąż są to poziomy, które po 2004 roku widzieliśmy tylko dwa razy: w grudniu 2008 i styczniu 2016.

Związana z epidemią koronawirusa giełdowa panika odbija się na majątku najbogatszych Polaków. Jak wynika z analizy Bankier.pl, ubytki w miliardach liczą m.in. Zygmunt Solorz-Żak oraz założyciele CD Projektu.

Ludziom udzieliła się histeria związana z pandemią Covid-19. Ze sklepów znikają podstawowe towary, a giełdy spadają, jakby świat miał się zaraz skończyć. Czy to dobry czas, aby kupić złoto?

Na naszych oczach rozgrywa się kolejna rewolucja w bankowości. Polacy masowo przesiadają się na bankowość mobilną, czyli obsługę swoich finansów za pomocą smartfonów. Jak wynika z danych serwisu PRNews.pl, z banku w telefonie korzysta już blisko 14 mln osób. Dla porównania z internetowej – 18 mln.

Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Bank IV kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 3 421 767 3 260 786 2 785 645 160 981 636 122 mBank 2 258 230 2 208 844 1 919 907 49 386 338 323 ING Bank Śląski 2 082 000 2 006 000 1 754 068 76 000 327 932 źródło: Raport PRNews.pl: Liczba użytkowników bankowości mobilnej – IV kw. 2019.

Piątkowy poranek przyniósł kolejne pogorszenie sytuacji na rynku kryptowalut. Choć wydawało się, że nic już gorszego na rynku stać się nie może niż w czasie czwartkowego krachu, sytuacja w nocy z czwartku na piątek wyglądała naprawdę tragicznie. Jednak odbicie na notowaniach kontraktów terminowych na główne światowe indeksy uratowało rynek przed dramatycznym zawałem.

