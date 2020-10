Wystrzał PKB w wielu krajach i wzrosty cen mieszkań w Warszawie [Wykresy tygodnia]

fot. winui / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

1.WIG-Lockdown najniżej od marca

Po rekordowym spadku w drugim kwartale trzeci kwartał przyniósł rekordowy wzrost produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych. Trzeba jednak uważać na specyficzny sposób, w jaki amerykańscy statystycy prezentują dane o PKB.

Drugi kwartał nie był łaskawy dla operatorów bankomatów. Polacy dokonali jedynie 112 mln wypłat gotówki z tych urządzeń. To najmniej od 2004 roku, od kiedy NBP publikuje taką informację. Czy to oznacza zmianę trendów na rynku? Niekoniecznie. – To w głównej mierze efekt pandemii koronawirusa – przekonują przedstawiciele branży.

Akcje PZU jeszcze nigdy nie były tak tanie. Na spółce mocno odbiło się uczestnictwo w repolonizacji banków, a także przerwanie wieloletniej tradycji dywidendowej.

W trzecim kwartale francuski PKB wzrósł aż o 18,2 proc. Euforii nad Sekwaną z tego powodu jednak nie będzie.

Średnio o 15 proc. spadła rata nowego kredytu hipotecznego w porównaniu z ofertami prezentowanymi klientom przed rokiem, wynika z analizy Bankier.pl. Ten efekt kredytobiorcy zawdzięczają tylko obniżkom stóp procentowych – marże są wyższe niż przed dwunastoma miesiącami.

Inflacja CPI w październiku wyniosła 3,0 proc. w ujęciu rocznym – podał wstępne dane Główny Urząd Statystyczny. Zatem wciąż nie realizuje się scenariusz większości ekonomistów, którzy od pół roku oczekują spadku inflacji cenowej w Polsce.

7. PKB Czech też pozytywnie zaskoczył

Pierwsza dane z naszego regionu o dynamice PKB wpisały się w trend pozytywnych zaskoczeń. Podobnie jak na Zachodzie, również w Czech lato było okresem gospodarczego odbicia.

Nawet do 6 proc. mniej niż w sierpniu oczekiwali we wrześniu deweloperzy sprzedający duże mieszkania (60-90 mkw.) – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Przeceny zdominowały ten segment także na rynku wtórnym. O obniżce nie było mowy za to w Warszawie, gdzie średnie stawki biją kolejne rekordy.

