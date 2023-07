Wystawili fikcyjne faktury na 15 milionów złotych. Funkcjonariusze KAS zatrzymali 7 osób

Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w grupie, która wystawiła fikcyjne faktury na 15 milionów złotych. Zatrzymani w dolnośląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 15 lat więzienia.

fot. Porpoise / / Shutterstock

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała PAP, że przestępcy stworzyli sieć podmiotów, które świadczyły fikcyjne usługi budowlane i pozorowały prowadzenie działalności. "Firmy wprowadzały do obrotu +puste+ faktury. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać podatki" - wyjaśniła.

Podczas akcji funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali siedem osób. "Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. dokumentację księgową, pieniądze w różnych walutach, biżuterię, nielegalną broń palną oraz narkotyki" - dodała rzeczniczka szefa KAS.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT. Ponadto zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw karnoskarbowych" - poinformował prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego z podejrzanych. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze m.in. w postaci poręczenia majątkowego" - przekazał prokurator.

Według ustaleń śledczych członkowie grupy wystawili fałszywe faktury na łączną wartość 15 milionów złotych, przez co grupa naraziła budżet państwa na stratę 5 milionów złotych.

"Jednocześnie dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych (nieruchomości, pieniądze, złoto) o wartości blisko 7 milionów złotych" - dodał prok. Karol Borchólski.

Za zarzucane czyny może grozić do 15 lat więzienia.

autor: Bartłomiej Figaj