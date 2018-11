Wystawianie faktur: szybkie, łatwe i darmowe [materiał partnera]

Santander Bank Polska udostępnił przedsiębiorcom prowadzącym uproszczoną księgowość w bankowości elektronicznej Mini Firma usługę eKsięgowość.

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogą wybierać spośród siedmiu dostępnych pakietów. Dostawcą usługi księgowość online jest firma inFakt. Przedsiębiorcy mogą korzystać z darmowych programów do fakturowania i prowadzenia samodzielnej księgowości. Faktury można wystawiać zarówno online, jak i w aplikacji mobilnej inFakt, a także zapisywać je do formatu PDF i przesyłać kontrahentom mailem. Oprócz tego, bezpłatnym ułatwieniem dla firm są dostępne na platformie eKsięgowość szablony faktur oraz wsparcie księgowego oraz techniczne. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty, od 7:00 do 22:00. W pakiecie samodzielnej księgowości możliwe jest dodatkowo generowanie i wysyłka plików JPK, edycja kosztów, a także generowanie Księgi Przychodów i Rozchodów, deklaracji VAT-7 i PIT-5. Przedsiębiorcy mogą również kontrolować terminy płatności składek do ZUS i US oraz ich wysokość.

Santander Bank Polska przygotował również płatne pakiety dla przedsiębiorców, którzy chcą powierzyć prowadzenie finansów swojej firmy zdalnemu księgowemu. W ramach tej oferty, wybrany księgowy lub księgowa na bieżąco ewidencjonuje wszystkie koszty, przesyła deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego, a także reprezentuje przedsiębiorcę przed urzędami. Również jest jego doradcą i podpowiada najlepsze rozwiązania. W ramach płatnych pakietów możliwe jest również uzyskanie wsparcia konkretnego księgowego lub księgowej przez telefon, czat i e-mail.

— W Santander Bank Polska dobrze rozumiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy prowadząc własną działalność gospodarczą. Właśnie dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala im skupić się na tym, co najważniejsze — na biznesie — powiedział Adrian Kaczmarek, dyrektor ds. zarządzania projektami i rozwoju narzędzi MŚP w Santander Bank Polska.

Jak tłumaczy, wprowadzenie do oferty usługi Księgowość, to efekt wielu tygodni spotkań i rozmów z właścicielami firm.

— Narzędzie już na etapie testów zostało pozytywnie zweryfikowane przez klientów i jesteśmy pewni, że bardzo uprości codzienną pracę wszystkich przedsiębiorców, którzy zdecydują się z niego skorzystać — przekonywał.

Plan Darmowy w ramach programu do księgowania i w ramach programu do fakturowania: Plany darmowe są odpowiednie dla małych przedsiębiorców, mających niewielkie obroty i niezbyt wiele dokumentów finansowych. Dla osób, które chcą za darmo prowadzić rozliczenia lub przetestować samodzielną księgowość przed zakupem bogatszego pakietu. Plany są idealne również dla klientów dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, nie mających jeszcze znaczących przychodów i wielu odbiorców, którzy zarówno faktur przychodowych, jak i kosztowych mają niewiele W ramach obydwu planów istnieje możliwość wystawienia lub księgowania do trzech faktur miesięcznie.

Pięć pakietów płatnych: Plan Santander Mini — odpowiedni dla małych przedsiębiorców lub osób, które dopiero rozpoczęły działalność o niewielkiej liczbie dokumentów. Daje możliwość wystawienia pięciu dokumentów miesięcznie.

— skierowany jest do przedsiębiorców, którzy posiadają przeciętny obrót i koszty miesięcznie. Daje możliwość wystawienia 30 dokumentów miesięcznie. Plan z najbardziej rozbudowaną ofertą został stworzony dla przedsiębiorców, prowadzących firmy o dużych obrotach i z dużą liczbą dokumentów finansowych. Pozwala na wystawienie do 100 dokumentów miesięcznie.

Program do księgowania — Plan Premium umożliwia prowadzenie samodzielnej księgowości w ramach Księgi Przychodów i Rozchodów. Program do fakturowania — Plan Premium