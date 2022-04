Wystartowała pierwsza całkowicie komercyjna misja kosmiczna na ISS

fot. STEVE NESIUS / / Reuters

Z przylądka Cape Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych w piątek wystartowała pierwsza całkowicie komercyjna misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), w której udział biorą trzej biznesmeni. Szefem załogi jest były astronauta NASA Michael Lopez-Alegria.

Misję Ax-1 na ISS zorganizowała firma Axiom Space. Kapsułę Dragon 2 Endeavour na orbitę okołoziemską wyniosła rakieta SpaceX.

Po osiągnięciu orbity Lopez-Alegria, który czuwa nad cywilną załogą, powiedział, że była to "wspaniała podróż".

Cywilni astronauci, którzy zapłacili za udział w misji po 55 mln dolarów, to Larry Connor, Mark Pathy i Eytan Stibbe. Będą mieć dostęp do wszystkich części ISS, poza pomieszczeniem rosyjskich kosmonautów, ale mogą tam wejść uzyskawszy ich zgodę. Na stacji spędzą co najmniej osiem dni.

Lopez-Alegria, dawny astronauta NASA, pracujący obecnie dla Axiom Space, powiedział, że na pokładzie ISS zamierza unikać rozmów o polityce i wojnie na Ukrainie. (PAP)

