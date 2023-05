W streamingu coraz ciaśniej. Wystartowała Vodylla

Awantura w przeddzień koronacji Karola III. Książę William otrzymał "bardzo dużą kwotę" od tabloidów Już godziny dzielą Wielką Brytanię od pierwszej od 70 lat koronacji. Jak się jednak okazuje, synowie Karola III nie zmierzają zakopać wojennego toporu, tym bardziej że Harry co rusz wyciąga najbardziej prywatne szczegóły z życia rodziny królewskiej. Tym razem ujawnił, że książę William miał w 2020 r. otrzymać "bardzo dużą kwotę" od wydawcy tabloidów "Sun" i "News of The World" w ramach ugody.