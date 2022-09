Wysokie stopy procentowe mogą zostać z nami na dłużej. Sprawdzamy, ile wyniosą raty hipoteczne za 2 lata według prognoz

ING Bank Śląski kredyt hipoteczny - jakie warunki?

ING Bank Śląski należy do grona instytucji, które oferują kredyty hipoteczne tylko dla osób posiadających co najmniej 20-procentowy wkład własny. Jeśli jednak dysponujemy odpowiednimi oszczędnościami, to mamy możliwość sfinansowania zarówno zakupu mieszkania, jak i działki oraz budowy, a także refinansowania innego kredytu hipotecznego.