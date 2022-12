Wysokie dotacje do pomp ciepła i termomodernizacji. Rząd wciąż wspiera kopciuchy

Dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji domu wzrośnie w 2023 roku nawet trzykrotnie, ale jednocześnie rząd wspiera osoby palące w kopciuchach.

Zawieszone normy jakości węgla, ponad dwa miliony kopciuchów w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i ustne zachęty do palenia czym popadnie (byle nie oponami) pokazują, że walka ze smogiem w tym sezonie grzewczym nie jest priorytetem dla polityków. Spadła liczba wniosków w programie Czyste Powietrze, dofinansowującym wymianę pieców, a dodatki osłonowe zachęcają do palenia w domach jednorodzinnych węglem, sprowadzanym obecnie z najdalszych zakątków świata.

Efekt jest taki, że zimą Polacy przekonują się o fatalnej jakości powietrza, które niszczy zdrowie, powodując poważne i przewlekłe choroby, przyczyniające się do przedwczesnej śmierci. Czy w tej sytuacji podwyższenie dotacji w programie Czyste Powietrze na nowo rozpali walkę ze smogiem?

Dotacje dla trochę bogatszych, ale za to bez VAT

Po raz pierwszy od czterech lat wzrośnie w przyszłym roku próg dochodów, który uprawnia do skorzystania z programu Czyste Powietrze – będzie to w przyszłym roku 135 tys. zł zamiast 100 tys. zł.

Znacznie wzrosną też dopłaty do termomodernizacji, przy czym program przyznaje wyższe dofinansowanie na termomodernizację kompleksową, która do tej pory nie była w żaden sposób dodatkowo premiowana. Do wymiany kopciuchów dofinansowanie wzrośnie zarówno procentowo, jak i kwotowo. Na najpopularniejszą pompę powietrze/woda dotacje wyniesie już nie 9 tys. zł, ale 12,6 tys. zł.

Jest też gorsza wiadomość dla beneficjentów – podatek VAT nie będzie już kosztem kwalifikowanym, co oznacza, że nie będzie wliczał się do dokonanych inwestycji, a więc beneficjent poniesie jego całkowity koszt.

Podstawowa dotacja przy wymianie kopciucha i głębokiej termomodernizacji wzrasta ponad dwukrotnie z 25 tys. zł do 60 tys. zł, a dodatkowo można dostać 6 tys. zł na instalację fotowoltaiczną. Osoby uboższe dostaną nawet 90 tys. zł, plus 9 tys. zł na instalację fotowoltaiczną. W tym przypadku potrzebne jest zaświadczenie z gminy o dochodach nieprzekraczających 1894 zł na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowych, albo 2651 zł. Osoby o jeszcze niższych dochodach dostają 100 proc. dofinansowania i maksymalnie 135 tys. zł w ty, 15 tys. zł na fotowoltaikę. Co ważne, od ubiegłego roku jest możliwe uzyskanie połowy dotacji z góry, co ma pomóc uboższym i najuboższym w przeprowadzeniu inwestycji.

Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl