Wysokie ceny zbóż powoli zachęcają rolników do sprzedaży ziarna

Morawiecki: UE powinna pomóc Polsce w eksporcie ukraińskiego zboża na Bliski Wschód i do Afryki

Unia Europejska powinna szybko dopomóc Polsce w rozbudowie rozwiązań infrastrukturalnych, po to, żeby zboże ukraińskie mogło być eksportowane do innych części świata, a zwłaszcza na Bliski Wschód i do Północnej Afryki. Od tego zależy pokój w tej części świata - mówił premier Mateusz Morawiecki.