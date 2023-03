Prezes PZU chce kontynuować politykę dywidendową. Kurs ubezpieczyciela w górę

Wysoki współczynnik wypłacalności grupy PZU umożliwia dalszy dynamiczny wzrost biznesu i kontynuowanie polityki dywidendowej - poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. Inwestorzy w reakcji na wyniki ubezpieczyciela i deklaracje dywidendowe podnieśli kurs spółki o ponad 6 proc. przed czwartkowym południem.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

"Wskaźnik wypłacalności jest na poziomie, który pozwala na dalszy dynamiczny wzrost biznesu oraz pozwala na kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej" - powiedziała na konferencji Beata Kozłowska-Chyła.

PZU podało w czwartek, że wskaźnik Wypłacalność II przekracza znacznie wskazany w strategii poziom 200 proc. oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli, i wynosi 230 proc.

Jednostkowy zysk PZU w 2022 roku wyniósł 1.637 mln zł, a co oznacza spadek o 19,3 proc. w porównaniu do 2021 roku. Nie uwzględniając dywidendy otrzymanej od PZU Życie, zysk netto PZU wyniósł 1.089 mln zł i był o 275 mln zł, a więc o 33,8 proc. wyższy niż w 2021 roku.

W czerwcu 2022 roku ZWZ PZU zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1,68 mld zł, co daje 1,94 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 29 września, a jej wypłata nastąpi 20 października.

W aktualnej strategii grupy PZU na lata 2021-2024 założono wypłacanie co roku w postaci dywidendy od co najmniej 50 proc. do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto. Ewentualne pozostawienie części zysku ma być warunkowane potrzebami związanymi z rozwojem organicznym lub fuzjami i przejęciami.

seb/ asa/