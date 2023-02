Wysoki rangą pracownik NBP krytycznie o rządowym kredycie na mieszkanie. "Może podbić ceny"

Dodatkowe działania stymulujące popyt na kredyt mieszkaniowy mogą wzmacniać strukturalne słabości rynku nieruchomości, co przy ograniczonej podaży mieszkań w długim terminie może podbijać ich ceny i obniżać dostępność - napisał w artykule zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP Piotr Kasprzak.

W artykule zaznaczono, że autor wyraża własne opinie, a nie oficjalne stanowisko NBP.

"Cykliczne spowolnienie akcji kredytowej i wzrost kosztów kredytu sprowokowały też pojawienie się w przestrzeni publicznej pomysłów na zwiększenie dostępności kredytu mieszkaniowego z wykorzystaniem subsydiów ze środków publicznych. Z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa podstawowy problem leży jednak gdzie indziej. Strukturalną słabością rynku mieszkaniowego w Polsce jest bowiem niedostateczna podaż mieszkań i bardzo słabo rozwinięty rynek wynajmu" - napisał Kasprzak w artykule dla Obserwatora Finansowego.

"Działania, które dodatkowo stymulowałyby popyt na kredyt mieszkaniowy, mogą wzmacniać strukturalne słabości rynku nieruchomości mieszkaniowych. Przy ograniczonej podaży mieszkań w długim terminie generowałoby to ryzyko dalszego wzrostu cen i spadku dostępności mieszkań. Polityka mieszkaniowa państwa powinna się zatem zwrócić w stronę stymulowania podaży, w tym wspierania uregulowanego i dostępnego również dla mniej zamożnej części społeczeństwa mieszkalnictwa na wynajem" - dodał.

Rząd planuje w II poł. roku uruchomić program dopłat do rat kredytu mieszkaniowego o stałej stopie. W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe.

Według wicedyrektora NBP, nie kwestionując idei wsparcia osób mających rzeczywiste problemy ze spłatą kredytów, powszechny charakter aktualnego programu wakacji kredytowych budzi poważne wątpliwości.

"Korzystanie z wakacji kredytowych przez osoby niemające problemów ze spłatą kredytu, często dysponujące wysokimi dochodami, nie tylko generuje nieuzasadnione, wysokie koszty, osłabiając sytuację sektora bankowego, ale również, a nawet przede wszystkim, długofalowo prowadzi do powstania zjawiska tzw. pokusy nadużycia. Powszechne znoszenie ex post kosztów ryzyka dla jednej strony umowy tworzy bowiem wyraźne bodźce do podejmowania nadmiernego ryzyka w przyszłości" - napisano. (PAP Biznes)

