Wysoki popyt zaskoczył spółki przemysłowe i ich inwestorów

fot. Kateryna Babaieva / Pexels

Firmy przemysłowe zostały zaskoczone wysokim popytem późną jesienią. Wiele z nich szykowało się na spadek zamówień wywołany restrykcjami, społecznymi i biznesowymi, wprowadzanymi w listopadzie. Zamówienia tymczasem rosły. To sprawiło, że pojawiło się dodatkowe źródło popytu w łańcuchach dostaw: uzupełnianie zapasów. Lepszą koniunkturę, połączoną z wyższymi cenami, obserwuje się na giełdzie. Spółki przemysłowe produkujące surowce i produkty pośrednie znacząco zyskiwały w minionych tygodniach.

Zaskakująco duży popyt w łańcuchach dostaw przemysłowych widać w indeksie PMI za grudzień. Powszechnie oczekiwano, że ten ważny indeks, konstruowany na podstawie comiesięcznych ankiet wśród menedżerów zamówień, spadnie pod koniec roku. Ze wstępnych danych ze strefy euro wynika tymczasem, że indeks wzrósł, czyli nastroje w przemyśle się poprawiły.

W strefie euro indeks PMI dla przetwórstwa przemysłowego wzrósł w grudniu do 55,5 pkt wobec 53,8 pkt w listopadzie. To najwyższy odczyt od 31 miesięcy. Jeszcze wyższy indeks jest w Niemczech – w grudniu wyniósł 58,7 pkt wobec 57,8 pkt w listopadzie. To najwyższy poziom od 34 miesięcy. Dane są oparte na wynikach z około 85 proc. ankiet.

Skąd tak dobre nastroje i popyt? Jest sześć istotnych źródeł poprawy. Po pierwsze, informacje o szczepionce znacząco poprawiły oczekiwania dotyczące sytuacji w 2021 r. Po drugie, lepsze oczekiwania przełożyły się na wyższe zamówienia inwestycyjne, czyli wyższy popyt na maszyny i urządzenia. Po trzecie, utrzymuje się solidny popyt w sektorze motoryzacyjnym. Po czwarte, wiele sygnałów wskazuje, że europejskie fabryki skracają łańcuchy dostaw i zwiększają zamówienia u lokalnych producentów. Po piąte jest bardzo solidny popyt z Azji. Po szóste zaskakująco dobra sytuacja w przemyśle doprowadziła do szybszego opróżnienia magazynów i zwiększonej presji na uzupełnianie zapasów.

Sytuację w przemyśle dobrze oddaje kondycja hut, powiązanych z dostawcami w wielu branżach, w tym maszynowej i motoryzacyjnej. Według branżowego pisma Metalbulletin“ niektóre huty limitują przyjmowanie zamówień na dostawy na II kw. 2021 r. Popyt jest bardzo duży, a jednocześnie są problemy z dostawami surowców. Źródłem wysokiego popytu są zarówno finalni konsumenci (czyli producenci maszyn, samochodów i części oraz sprzętu AGD), jak też dystrybutorzy.

Dobrą kondycję przemysłu widać na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ciągu miesiąca ceny akcji producentów metali oraz przetwórców aktywnych w łańcuchach dostaw dla sektorów maszynowego, motoryzacyjnego i AGD poszybowały. Cena akcji Cognora (producent wyrobów stalowych) wzrosła o 28 proc., Stalproduktu (producent i dystrybutor wyrobów stalowych) o 26 proc., Alumetalu (producent stopów odlewniczych z aluminium) o 15 proc., Odlewni Polskich (producent odlewów żeliwnych) o 11 proc., Sanoka (producent wyrobów gumowych dla motoryzacji) o 46 proc., KGHM o 36 proc. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG zyskał niecałe 10 proc.

Czy taka koniunktura jest do utrzymania? Możliwe, że gdy zapasy w magazynach zostaną uzupełnione, osłabi się na początku 2021 r., ale wiele źródeł popytu ma trwały charakter. Można zakładać, że wśród rządów krajów rozwiniętych będzie ogromna determinacja, by za pomocą wydatków publicznych przywrócić gospodarkę na ścieżkę rozwoju sprzed epidemii – a może nawet wyższą. To oznacza duże inwestycje publiczne i szybkie ożywienie gospodarcze. Trochę jak New Deal w połowie lat 30. XX w.. Miejmy nadzieję, że to się uda.