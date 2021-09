PKO BP w Rumunii ma ruszyć w II poł. 2022 roku

fot. Robson90 / / Shutterstock

Notyfikacja dotycząca uruchomienia oddziału korporacyjnego PKO BP w Rumunii została przesłana przez KNF do Banku Narodowego Rumunii, co przybliża bank do rozpoczęcia działalności oddziału w drugim półroczu 2022 roku - poinformował PAP Biznes Robert Zmiejko, dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego PKO BP.

"Obecnie trwają prace projektowe nad utworzeniem oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Rumunii. W ostatnim tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego przekazała notyfikację oddziałową do Narodowego Banku Rumunii. To mocno przybliża nas do realizacji celu, jakim jest rozpoczęcie działalności w drugim półroczu 2022 roku" – powiedział PAP Biznes Zmiejko w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Dyrektor ocenił, że rynek rumuński jest atrakcyjny i działa na nim wielu polskich przedsiębiorców, w tym klientów PKO BP.

"Bank realizuje strategię ekspansji zagranicznej poprzez między innymi uruchamianie oddziałów korporacyjnych w krajach o największej aktywności eksportowej i inwestycyjnej polskich firm" – powiedział Zmiejko.

"Rumunia cechuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu PKB - w tym i przyszłym roku dynamika ta będzie oscylowała w okolicach 5 proc. - oraz stosunkowo niską stopą bezrobocia. W kraju tym odnotowujemy także wysoką dynamikę wzrostu nakładów brutto na środki trwałe" – dodał.

Poinformował, że oferta oddziału PKO BP w Bukareszcie będzie analogiczna do oferty pozostałych zagranicznych oddziałów banku.

Zaznaczył także, że bank na bieżąco analizuje potencjał rozwoju na innych rynkach.

"Dotychczasowe wyniki oddziałów są satysfakcjonujące i zgodne z planami" – powiedział Zmiejko.

PKO BP jest już obecny w Niemczech, w Czechach, a także na Słowacji.

Liczba klientów oddziałów zagranicznych banku na koniec II kwartału 2021 r. wynosiła blisko 600 i systematycznie rośnie.(PAP Biznes)

