Wyrzutnie rakiet dla fregat Miecznik. Jest porozumienie z Lockheed Martin

POBÓR DO WOJSKA Lekarskie komisje wojskowe po nowemu. Rząd wprowadza zmiany Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się dwoma przygotowanymi w MON projektami rozporządzeń, które dostosowują przepisy dotycząca składu i wynagrodzeń w komisjach lekarskich, które co roku orzekają o stopniu zdolności do służby wojskowej.