Wyrembak: cele składania oświadczeń majątkowych przez sędziów mogą być realizowane bez upubliczniania ich treści

Cele, jakim służyć ma praktyka składania oświadczeń majątkowych przez sędziów, mogą być całkowicie realizowane bez upubliczniania treści tychże oświadczeń, bez wyzuwania sędziów Trybunału i sądów powszechnych, oraz ich bliskich, z ich prywatności - uważa sędzia TK Jarosław Wyrembak.

Sędzia Wyrembak w oświadczeniu, które zostało opublikowane na stronie TK podkreślił, że "środowiska od dawna znane ze szczególnej zaciekłości wobec Trybunału Konstytucyjnego i osób pełniących aktualnie funkcje sędziów Trybunału, zdają się zapraszać wszystkich do udziału w nowym, organizowanym przez siebie, ataku".

"Pretekstem do jego organizacji stał się tym razem fakt, że kilku sędziów Trybunału w 2021 roku spełniło prawny obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, prosząc jednocześnie, by informacje zawarte w ich oświadczeniach objęte zostały ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych — na podstawie przepisu dopuszczającego taką możliwość w przypadku, gdy ujawnienie zawartych w oświadczeniu informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych" - zaznaczył sędzia.

Jak dodał, "organizowanemu atakowi towarzyszy targ interesów partyjnych, w ramach którego pojawiają się całkowicie niezasadne, a nawet absurdalne, insynuacje oraz pomówienia, przede wszystkim pod adresem Prezes Trybunału Konstytucyjnego — na ich podstawie, w politycznym amoku, podejmowane są też próby wciągania do walki z sędziami nawet Prezydenta RP i Marszałek Sejmu".

"Wobec tego ataku, i innych działań wymierzonych w sędziów, także sądów powszechnych, a organizowanych pod różnymi pretekstami przez bardzo różne osoby i instytucje zarówno teraz, jak i w przeszłości — coraz bardziej zyskują na wartości: zwykła wewnętrzna uczciwość, odporność na polityczną demagogię, roztropność i skłonność do systematycznego używania własnego rozumu" - zaznaczył Wyrembak.

"Niezależnie od tego kto, kiedy, wobec jakich sędziów, z jakich motywów, pod jakim pretekstem, przy wykorzystaniu jakich instytucji (także państwowych) organizuje przeróżne seanse nienawiści, pozostaje wiara w ludzi, będących obserwatorami i uczestnikami życia publicznego. Pozostaje wiara w ich uczciwość, w ich sprawiedliwość, w ich mądrość i odporność na polityczne manipulacje krzykliwych partyjnych graczy" - podkreślił sędzia.

W jego ocenie, "cele, jakim służyć ma praktyka składania oświadczeń majątkowych przez sędziów (także sądów powszechnych), mogą być całkowicie realizowane bez upubliczniania treści tychże oświadczeń — bez wyzuwania sędziów Trybunału i sądów powszechnych, oraz ich bliskich, z ich prywatności, z ich osobistego bezpieczeństwa, bez narażania ich w czasie pełnienia trudnych funkcji publicznych na różne formy agresji, przemocy i napaści, będące często prostą konsekwencją wspomnianych seansów, organizowanych z wykorzystaniem siły mediów".

"Życie zdaje się dowodzić, że mogą one pochodzić z bardzo różnych miejsc i kierunków, a do ich organizacji może być wykorzystywana nawet działalność instytucji państwowych i publicznych" - zauważył sędzia. "W tym kontekście, konieczne jest, by podkreślić, że odpowiednie osoby, organy i służby Rzeczypospolitej Polskiej mają zawsze zapewniony dostęp do wszystkich, także tych nieupublicznionych, oświadczeń majątkowych wszystkich sędziów — w zakresie, jaki jest konieczny dla ciągłego monitorowania majątku sędziów w ramach profilaktyki antykorupcyjnej, i identyfikowania oraz badania sytuacji nieprawidłowych bądź niejasnych" - podkreślił Wyrembak.

Jego zdaniem, "trudno uwierzyć zatem, że artykułowane z taką siłą oskarżenia pod adresem sędziów mogą mieć coś wspólnego z obroną dobra wspólnego, z obroną interesu publicznego". "Ostatecznie jednak rozstrzygać o tym każdy musi w oparciu o swoje sumienie, poprzez odwołanie się do swojej roztropności i swojej wrażliwości" - zastrzegł.

"Osobiście skłonny jestem podejrzewać, że nie o obronę dobra wspólnego, ani nie o ochronę interesu publicznego tutaj idzie, a o to, by zdobyć jak najwięcej informacji o sędziach (nie tylko Trybunału, ale i sądów powszechnych), najlepiej: o ich miejscach zamieszkania po to, by ich później dopaść, osaczyć i zaszczuć; najlepiej: w ich miejscach zamieszkania. Wydaje się, że dla wielu żądnych karier osób to dzisiaj kusząca droga do realizacji ich partykularnych — często partyjnych — interesów, nieliczących się z dobrem wspólnym i z interesem publicznym" - ocenił Wyrembak.

O tym, że oświadczenia majątkowe za 2021 rok sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystyny Pawłowicz, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego, Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka zostały przez prezes TK utajnione, informowały przed dwoma tygodniami media. Utajnione - decyzją I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej - zostało także oświadczenie majątkowe samej prezes TK Julii Przyłębskiej, jednak po serii krytycznych publikacji medialnych w tej sprawie prezes zdecydowała się ostatecznie wystąpić do I prezes SN o uchylenie klauzuli zastrzeżone, nadanej jej oświadczeniu majątkowemu za rok 2021.

Prezes Przyłębska w oświadczeniu przekazanym PAP pod koniec kwietnia przekonywała, że "zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma prawo złożyć wniosek o nadanie klauzuli zastrzeżone dla swojego oświadczenia majątkowego". "Wszystkie dotychczas złożone wnioski są całkowicie uzasadnione" - dodała.

Prezes Przyłębska w oświadczeniu przesłanym PAP 25 kwietnia napisała, że w trosce o dobro TK oraz chcąc zapobiec dalszym oszczerstwom formułowanym zarówno pod adresem instytucji jak i wobec jej osobiście, jako prezes TK złożyła do I Prezes SN wniosek o uchylenie klauzuli zastrzeżone nadanej jej oświadczeniu majątkowemu za rok 2021. (PAP)

