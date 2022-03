Wyraźne spadki na azjatyckich giełdach. Rośnie niepewność

PIE: PKB Białorusi spadnie o 5 proc. w tym roku po unijnych sankcjach

Unijne sankcje obejmą 54 proc. białoruskiego eksportu do Unii Europejskiej, co może doprowadzić do zmniejszenia tegorocznego PKB tego kraju o 5 proc. - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Najbardziej ucierpią eksporterzy drewna i wyrobów z drewna - dodano.