Wyraźne odbicie WIG20. Na GPW dobre nastroje po danych z USA

Czerwień spowiła GPW. Banki sprowadziły WIG20 najniżej od blisko miesiąca We wtorek na rynkach akcji nastąpiło wyraźne pogorszenie sentymentu. Pod szczególną presją był sektor bankowy, którego reprezentanci tracili na giełdach w Europie i USA. To efekt kilku informacji, które spłynęły na rynek w ostatnich 24 godzinach. Także na GPW to banki odpowiadały w największym stopniu za skalę przeceny głównych indeksów.