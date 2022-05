Wyraźna zieleń na GPW. Banki i spółki paliowe napędziły wzrosty

fot. Krystian Maj / / FORUM

Początek tygodnia pokazał wzrosty głównych indeksów warszawskiego parkietu. Motorem napędowy były notowania banków oraz sektora paliwowego.

Na GPW byki próbowały „nadrobić” słabszą piątkową sesję. Mimo że handel w USA jest w poniedziałek zamknięty z uwagi na obchody „Dnia Pamięci”, to rynek korzysta z sentymentu, który przyniósł solidne wzrosty na Wall Street pod koniec zeszłego tygodnia. Wsparciem nastrojów były też informacje z Chin, gdzie poprawia się sytuacja zdrowotna i od 1 czerwca zostanie zniesionych wiele ograniczeń covidowych.

W kalendarzu makroekonomicznym w poniedziałek nie działo się wiele. Poznaliśmy wstępną niemiecką inflacją za maj, która okazała się wyższa od prognoz ekspertów i napędzana głównie wzrostami cen paliw i energii. We wtorek wstępne dane o inflacji w Polsce zaprezentuje GUS, co może okazać się lokalnym impulsem do większej zmienności na rynku akcji.

W takim otoczeniu WIG20 zyskał 2,65 proc., kończąc na poziomach dziennych maksimów. WIG był wyżej o 2,17 proc., w mniejszej skali rosły średnie i małe spółki, których indeksy zyskały odpowiednio 1,17 proc. w przypadku mWIG40 i 0,72 proc. w przypadku sWIG80. Obroty z uwagi na brak na rynku Amerykanów były niższe i wyniosły 698 mln zł, z czego 577 mln dotyczyło dużych spółek.

Bankier.pl

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosło 12 z 14 indeksów. Liderami były WIG-Budownictwo (5,62 proc.) oraz WIG-Odzież (3,92 proc.). Natomiast ze względu na kapitalizację poszczególnych branż najwięcej do skali wzrostów szerokiego rynku dołożyły banki (3,49 proc.) oraz spółki paliwowe (2,81 proc.). Spadki zanotowały media (-1,67 proc.) oraz nieruchomości (-0,71 proc.).

Wyjątkowy konkurs inwestycyjny Jesteś inwestorem? Weź udział w wyjątkowym konkursie organizowanym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., który odbędzie się w dniach 30 maja - 8 lipca. Uczestnicy będą mieli możliwość zainwestowania kwoty od 2 do 20 tys. zł na realnym rachunku maklerskim. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w postaci wielokrotności wypracowanego zysku — do 30 tys. zł, a także preferencyjne stawki prowizji maklerskich w DM BPS. Dowiedz się więcej na temat konkursu, a także Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., jednego z liderów na rynku prowizji internetowych. Bankier.pl jest patronem medialnym konkursu.

W WIG20 mocno wzrosły akcje spółek odzieżowych: CCC (5,54 proc.) i LPP (4,27 proc.) Kurs CCC przełamał lokalny szczyt z połowy maja br., a LPP wybił się z kilkudniowej konsolidacji.

Poprawa sentymentu do sektora bankowego była widoczna na największych jego przedstawicielach w portfelu blue chips. Najmocniej w całym indeksie zyskały akcje mBanku (5,61 proc.), Pekao wzrosło o 3,85 proc., PKO BP było wyżej o 4,28 proc., a kurs Santandera zyskał 3,78 proc.

Jak wynika z danych zebranych przez PAP Biznes, pod koniec I kwartału 2022 roku giełdowe banki miały prawie 5,2 tys. oddziałów, czyli blisko 500 mniej niż rok wcześniej. Sieć bankowych placówek była 8 proc. mniejsza niż rok wcześniej, a zatrudnienie w bankach spadło w tym okresie o 4 proc.

Dobrą sesję mają za sobą kursy spółek paliwowych. Notowania PKN Orlen poszły w górę o 3,55 proc., PGNiG o 2,46 proc., a Lotosu o 1,64 proc. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w wywiadzie dla Biznesalert.pl powiedziała, że podatek od nadmiarowych zysków z tytułu rekordowych cen paliw nie wydaje się w Polsce niezbędny.

W całym indeksie największych spółek tylko notowania Pepco (-1,44 proc.) i JSW (-1,46 proc.) znalazły się pod kreską.

W mWIG40 liderem wzrostów był Budimex (9,9 proc.), którego kurs w znacznej mierze odrobił w pierwszym dniu po „odcięciu” dywidendę w wysokości 23,47 zł na akcję. Wyżej były też notowania producentów gier: Playway (4,7 proc.) i Ten Square Games (4,3 proc.). Kurs tego drugiego oddalił się od ustanowionych w ubiegłym tygodniu kilkuletnich minimów.

Również w tym segmencie zanotowano wyraźne wzrosty kursów banków, z których najmocniej zyskały Handlowy (3,99 proc.), Millennium (3,71 proc.) i Alior (3,28 proc.).

Pod kreską znalazły się notowania tylko 11 spółek, z których najwięcej spadł kurs Develii (-2,97 proc.).

Na szerokim rynki warto zwrócić uwagę na wzrost kursu Polimexu (19,29 proc.), który w opublikowanych wynikach za i kwartał pokazał dwukrotny wzrost sprzedaży oraz portfel zamówień o wartości ok. 4,8 mld zł.

MKu