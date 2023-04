Wyprzedzili rząd? Alior Bank pracuje nad ofertą Bezpiecznego kredytu 2 proc.

- Będziemy chcieli, by klienci mogli już z niego korzystać, w momencie, kiedy produkt ten będzie już mógł obowiązywać - zapowiedział w środę prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski. Stąd też prace, by wprowadzić bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe do oferty, już trwają.

W połowie kwietnia Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe. Zakłada ona m.in. wprowadzenie "bezpiecznego kredytu" z dopłatą państwa do rat oraz konta mieszkaniowego z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

"Wdrożymy, my pracujemy, analizujemy to, co się dzieje, bo oczywiście uważamy, że to jest istotna szansa również biznesowa dla nas" - powiedział w środę prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski na konferencji prasowej pytany, czy bank jest zainteresowany podpisaniem umowy z BGK ws. oferowania bezpiecznego kredytu.

Prezes przekazał, że bank chce, by produkt w momencie, kiedy będzie już mógł obowiązywać na rynku, znalazł się w ofercie Alior Banku. Jak dodał, ustawa w tej sprawie musi zacząć obowiązywać.

Prezes wskazał również na aspekt technologicznego przygotowania potrzebnego do wdrożenia rozwiązań ustawowych. "To będzie również uzależnione chociażby od partnerów, którzy będą pracować nad tym produktem, w tym również BGK, czy ta strona formalna będzie w pełni dostarczona, w sytuacji, kiedy my już również będziemy gotowi technologicznie, żeby ten produkt oferować" - wskazał.

Ustawa umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne.

Zgodnie z ustawą "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Alior Bank obsługuje osoby fizyczne i prawne, w tym zagraniczne; 31,91 proc. jego akcji należy do Grupy PZU.

autorka: Aneta Oksiuta

