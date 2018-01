Wyprzedaż rocznika 2017 w salonach samochodowych. Kto oferuje największe rabaty?

Noworoczne wyprzedaże można znaleźć nie tylko w galeriach handlowych, ale i w salonach samochodowych. Jak co roku producenci próbują skusić niezdecydowanych klientów rabatami na zeszłoroczne modele samochodów oraz korzystniejszymi opcjami finansowania ich zakupu bezpośrednio u oficjalnych dealerów.

Podobnie jak w ubiegłych latach, przyjrzeliśmy się tym promocjom i zebraliśmy w jednym miejscu maksymalne rabaty u poszczególnych producentów, którzy chwalą się nimi w swoich noworocznych cennikach. W niektórych przypadkach obniżki sięgają nawet 35 000 zł.

Wyprzedaż rocznika 2017 - Citroën

W salonach jednej z marek francuskiego koncernu motoryzacyjnego PSA - Citroëna - można znaleźć promocje sięgające 10 000 zł. Na taki rabat mogą liczyć klienci zainteresowani zakupem modeli C4 picasso i grand picasso – w obu przypadkach najtańsze wersje silnikowe z najuboższym wyposażeniem kosztują ponad 60 000 zł.

Najmniejszy rabat zaproponowano w przypadku modelu C1 z rocznika 2017. Upust wynosi 3500 zł przy wyjściowej cenie samochodu na poziomie 30 000 zł. Biorąc pod uwagę rabat na nowego C3 (5000 zł), najtańsza wersja może kosztować tyle samo, co C1 po obniżce.

Wyprzedaż rocznika 2017 – Dacia

Rumuński producent samochodów działający obecnie pod szyldem stajni Renault - Dacia - w najnowszym cenniku wskazuje rabat wyłącznie na model duster. Upust wynosi 2000 zł, a ceny modelu zaczynają się od 39 900 zł za wersję Access z silnikiem SCe 115.

Wyprzedaż rocznika 2017 – Fiat

W pozostałych przypadkach dacia w ramach noworocznych wyprzedaży kusi klientów głównie promocyjnym ubezpieczeniem i niższą ceną pakietu Easy Service, który obejmuje 4-letnią gwarancję wraz z przeglądami w ramach oferty Dacia Finansowanie.

Fiat oblepił promocyjnymi znacznikami dziesięć modeli swoich samochodów. Najwyższy rabat wynosi 7000 zł i dotyczy najdroższego z nich – dostawczego fiata doblo, który w najtańszej wersji kosztuje 58 300 zł.

Najtańszy model Fiata – panda, której ceny zaczynają się od 34 600 zł, został przeceniony o maksymalnie 6000 zł. Najmniejszy rabat dotyczy natomiast jednego z najdroższych samochodów w ofercie – fiat 500X kosztujący co najmniej 57 900 zł może być przeceniony o co najwyżej 2000 zł.

Wyprzedaż rocznika 2017 – Ford

Dziesięć promocyjnych cenników przygotował także Ford. Największe obniżki sięgają 15 500 zł – dostępne są jednak tylko dla najdroższego samochodu – forda edge za co najmniej 171 880 zł. Wysokie rabaty czekają jednak także poszukujących tańszych aut.

O 10 000 zł przeceniona została m.in. nowa fiesta, której ceny zaczynają się od 46 930 zł. Nieco gorzej to wygląda w przypadku najtańszego samochodu z portfolio Forda – modelu Ka+. Auto za min. 39 600 zł może być tańsze o co najwyżej 5 500 zł – nominalnie jest to także najniższy rabat w tej edycji wyprzedaży.

Zimowe wyprzedaże rocznika 2017 w ofercie poszczególnych marek samochodowych Marka Model Maksymalny rabat Cena minimalna Citroën C1 3 500 zł 32 700 zł nowy C3 5 000 zł 34 900 zł C4 Cactus 7 000 zł 42 990 zł C-Elysee 6 000 zł 35 090 zł C4 Cactus 6 000 zł 53 900 zł C4 Picasso 10 000 zł 61 990 zł C4 Grand Picasso 10 000 zł 69 990 zł C5 6 000 zł 94 590 zł berlingo multispace 7 000 zł 49 690 zł Dacia duster 2 000 zł 39 900 zł Fiat tipo sedan 5 200 zł 43 900 zł tipo SW 4 100 zł 53 400 zł tipo 4 100 zł 49 900 zł 500L 6 100 zł 51 900 zł 500X 2 000 zł 57 900 zł 500 4 500 zł 40 900 zł panda 6 000 zł 34 600 zł punto 3 500 zł 43 000 zł qubo 3 200 zł 45 400 zł doblo 7 000 zł 58 300 zł Ford edge 15 500 zł 171 880 zł kuga 13 650 zł 96 880 zł focus 12 000 zł 67 070 zł mondeo 12 000 zł 95 200 zł S-MAX 11 000 zł 112 230 zł galaxy 11 000 zł 123 730 zł nowa fiesta 10 000 zł 46 930 zł C-MAX 10 000 zł 72 030 zł B-MAX 6 000 zł 60 300 zł Ka+ 5 500 zł 39 600 zł Źródło: Bankier.pl na podstawie stron producentów



Wyprzedaże rocznika 2017 – Honda

Honda przygotowała dla potencjalnych klientów cztery promocje – na dwie wersje modelu civic, model CR-V i HR-V. Obniżki na ubiegły rocznik produkcyjny sięgają 16 000 zł, a najniższa z nich to 3000 zł.

O wspomniane 6000 zł tańszy może być model CR-V, który w najtańszej wersji kosztuje 87 300 zł. Obie wersje hondy civic (4D i 5D) zostały objęte rabatem do 7000 zł. Tylko o 3000 zł producent opuści na modelu HR-V.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Hyundai

Hyundai przecenił niemal całe swoje portfolio – w sumie jedenaście modeli. Rabaty mogą sięgać nawet 40 000 zł, a dodatkowo marka po raz kolejny dołoży nawet do 4000 zł rabatu za odkup poprzedniego auta klienta.

Najwyższe rabaty dotyczą najdroższych modeli – w ich przypadku poziom upustu został ustalony procentowo. O 17 proc. mniej za niektóre wersje wyposażenia modeli santa fe, grand santa fe i i40 wagon zapłacą potencjalni klienci. W przypadku modelu santa fe, wyjściowa stawka za auto wynosi 231 200 zł.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Kia

Kolejny koreański producent obecny na polskim rynku przecenił dziewięć swoich modeli, a rabaty wahają się od 2000 zł do 9000 zł. Największy dotyczy najdroższego modelu w ofercie – kii sorento za co najmniej 155 500 zł.

Najtańsze modele (picanto, nowa rio) przeceniono o ok. 3000 zł. Najniższy rabat (2000 zł) przyznano na samochód kia niro hybrid, który kosztuje co najmniej 88 900 zł.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Mitsubishi

Mistubishi największe rabaty postanowiło dać przedsiębiorcom. Mogą oni liczyć nawet na 30 000 zł za terenowy model pajero z 2017 roku. Klientom indywidualnym producent zapewni natomiast do 10 000 zł upustu.

Tyle samo skorzystają także na zakupie modeli ASX i outlander. Oba w najtańszych wariantach wyposażenia kosztują mniej niż 100 000 zł.

Zimowe wyprzedaże rocznika 2017 w ofercie poszczególnych marek samochodowych Marka Model Maksymalny rabat Cena minimalna Honda CR-V 16 000 zł 87 300 zł civic 4D 7 000 zł 83 400 zł civic 5D 7 000 zł 62 900 zł HR-V 3 000 zł 78 590 zł Hyundai* i10 4 000 zł 39 900 zł i20 6 000 zł 46 400 zł ix20 7 000 zł 53 100 zł i30 Hatchback 10 000 zł 67 000 zł i30 Wagon 8 100 zł 69 500 zł IONIQ Hybrid 6 000 zł 105 900 zł elantra 9 000 zł 69 400 zł i40 Wagon 17% 93 500 zł tucson 10 100 zł 85 990 zł santa fe 17% 141 300 zł grand santa fe 17% 231 200 zł Kia nowa rio 3 000 zł 47 990 zł picanto 2 700 zł 39 990 zł venga 6 300 zł 53 490 zł cee'd 4 500 zł 56 990 zł carens 5 000 zł 69 990 zł niro hybrid 2 000 zł 88 900 zł sportage 5 000 zł 75 990 zł sorento 9 000 zł 155 500 zł optima 4 000 zł 89 900 zł Mitsubishi pajero** 30 000 zł 208 990 zł ASX 10 000 zł 69 990 zł outlander 10 000 zł 99 990 zł *dodatkowe do 2000 zł rabatu w ramach odkupu dotychczasowego samochodu **tylko dla przedsiębiorców Źródło: Bankier.pl na podstawie stron producentów



Wyprzedaże rocznika 2017 – Opel

Opel również postanowił przecenić ponad dziesięć swoich samochodów na polskim rynku. Modele z rocznika 2017 roku można kupić nawet za 10 000 zł taniej. Pojawiają się jednak również rabaty dziesięciokrotnie niższe.

Nawet o 10 000 zł taniej można kupić astrę sedan, która w najtańszej wersji w cenniku katalogowym kosztuje 59 900 zł. Wersja hatchback (taka sama cena) to z kolei maksymalnie 5500 zł rabatu. Wysoko przeceniono także corsę (8000 zł) i nową insignię (8000 zł). Najmniejszy rabat przysługuje nabywcom najtańszego modelu w ofercie – opla karl i wynosi 1000 zł.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Peugeot

Główna marka koncernu PSA przygotowała cztery rabaty, ale za to na spore kwoty. Maksymalne obniżki na poszczególne modele sięgają prawie 20 000 zł.

Do 19 800 zł mniej można zapłacić za nowego peugota 308 SW. Rabat obejmuje jednak premię za odkup i promocyjne ubezpieczenie. Najniższy rabat to jednak wciąż ponad 10 000 zł – do 12 700 zł może zostać przeceniony model 208, który kosztuje co najmniej 54 400 zł.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Renault

Renault to jeden z trzech producentów w zestawieniu, którzy w ramach wyprzedaży rocznika 2017 r. przecenili najwięcej samochodów. Na klientów czeka aż piętnaście obniżek sięgających 20 000 zł – tyle można zaoszczędzić na najdroższym w ofercie modelu espace za min. 158 900 zł.

Ponad 10 000 zł rabatu czeka także na zainteresowanych modelami kadjar, talisman i koleos. Najmniejsza obniżka – do 3000 zł – przysługuje na najtańszy model w ofercie Renault – twingo.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Seat

Seat przecenił w tym roku swoje modele leon, leon x-perience, leon cupra i alhambra. Zainteresowani pozostałą częścią oferty mogą liczyć na lepsze wyposażenie tańszych wersji w tej samej cenie.

Wśród przecenionych aut największy rabat dotyczy modelu alhambra. Producent postanowił udzielić do 15 000 rabatu w wyprzedaży zeszłego rocznika.

Zimowe wyprzedaże rocznika 2017 w ofercie poszczególnych marek samochodowych Marka Model Maksymalny rabat Cena minimalna Opel corsa 8 000 zł 42 300 zł astra Hatchback 5 500 zł 59 900 zł astra Sedan 10 000 zł 59 900 zł astra Sports Tourer 6 000 zł 63 800 zł grandland X 8 000 zł 94 900 zł crossland X 4 000 zł 59 950 zł mokka X 5 000 zł 73 050 zł nowa insignia 8 000 zł 99 900 zł meriva 7 500 zł 55 800 zł adam 6 000 zł 43 500 zł karl 1 000 zł 36 900 zł zafira 6 000 zł 80 950 zł Peugeot 208 12 700 zł 54 400 zł nowy 308 14 700 zł 74 400 zł nowy 308 SW 19 800 zł 73 000 zł 2008 13 700 zł 63 400 zł Renault* clio 6 000 zł 42 500 zł nowy captur 8 000 zł 62 000 zł megane 10 000 zł 59 900 zł kadjar 12 000 zł 77 900 zł talisman 13 000 zł 94 900 zł espace 20 000 zł 158 900 zł twingo 3 000 zł 36 600 zł kangoo 14% 71 700 zł koleos 12 000 zł 111 900 zł talisman grandtour 13 000 zł 111 900 zł megane grandcoupe 8 500 zł 61 900 zł scenic 8 500 zł 76 000 zł grand scenic 8 500 zł 85 400 zł megane grandtour 10 000 zł 63 900 zł clio grandtour 6 000 zł 49 500 zł Seat leon 7 000 zł 66 200 zł leon x-perience 12 000 zł 92 600 zł leon cupra 10 000 zł 130 000 zł alhambra 15 000 zł 77 724 zł *w kwotę rabatu wliczony jest komplet opon zimowych Źródło: Bankier.pl na podstawie stron producentów

Wyprzedaże rocznika 2017 – Skoda

Skoda przeceniła dziesięć swoich modeli z 2017 roku. Wśród nich znajdują się najczęściej rejestrowane od kilku lat samochody w Polsce – model fabia i octavia. Nie na te modele jednak producent udzieli największego rabatu.

Do 15 000 zł natomiast można zaoszczędzić na modelu superb, który normalnie kosztuje od 90 130 zł w górę. O 10 500 zł przeceniono także model rapid spaceback, a o 9000 zł standardowego rapida.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Ssang Yong

Kolejny przedstawiciel koreańskiej myśli motoryzacyjnej w Polsce przedstawił ofertę wyprzedażową obejmująca nie tylko rocznik 2017, ale również 2016. Na te starsze auta rabat jest oczywiście większy niż na te, które trafiły do salonów dopiero w ubiegłym roku.

Najwyżej przeceniony został model rexton W (25 000 zł) z rocznika 2017 i XLV z rocznika 2016 (22 000 zł). Wśród dziesięciu przecen tylko jeden model jest tańszy o mniej niż 10 000 zł – actyon sports (9000 zł).

Wyprzedaże rocznika 2017 – Toyota

Toyota wraz z Renault i Volkswagenem należą do grupy producentów, którzy przecenili w tym roku aż piętnaście modeli samochodów. Najwyższe rabaty przekraczają próg 30 000 zł. Dokładnie do 35 000 zł przeceny można liczyć w przypadku modelu land cruiser – najdroższego samochodu w ofercie Toyoty (od 209 000 zł).

Podobnie (28 000 zł) przeceniono także nowego land cruisera. Do 20 000 zł można także zaoszczędzić na zakupie samochodu toyota PROACE, RAV4 i avensis.

Wyprzedaże rocznika 2017 – Volkswagen

W salonach Volkswagena przeceny były nieco skromniejsze. Na piętnaście objętych wyprzedażami modeli tylko w jednym przypadku można uzyskać rabat przekraczający 20 000 zł – jest to model touareg kosztujący przeszło 200 000 zł – producent udziela na rocznik 2017 obniżki do 24 000 zł.

Zimowe wyprzedaże rocznika 2017 w ofercie poszczególnych marek samochodowych Marka Model Maksymalny rabat Cena minimalna Skoda superb 15 000 zł 90 130 zł octavia RS 7 000 zł 115 560 zł octavia Combi 5 000 zł 70 750 zł octavia 8 000 zł 66 800 zł kodiaq 5 000 zł 92 400 zł rapid spaceback 10 500 zł 57 600 zł rapid 9 500 zł 57 600 zł fabia combi 4 000 zł 46 090 zł fabia 5 000 zł 41 590 zł citigo 3 000 zł 36 900 zł Ssang Yong tivoli 2016 14 000 zł 56 990 zł XLV 2016 22 000 zł 59 990 zł rodius 2016 14 000 zł 119 900 zł actyon sports 2016 10 000 zł 99 900 zł tivoli 11 500 zł 56 990 zł XLV 12 000 zł 59990 korando 10 000 zł 69 990 zł rexton w 25 000 zł 109 900 zł rodius 12 000 zł 119 900 zł actyon sports 9 000 zł 99 900 zł Toyota aygo 8 000 zł 39 800 zł yaris 7 000 zł 42 900 zł auris 13 000 zł 66 900 zł auris TS kombi 10 500 zł 69 900 zł C-HR 17 500 zł 91 900 zł corolla 13 000 zł 69 400 zł verso 14 500 zł 75 900 zł avensis 20 000 zł 89 900 zł prius 11 900 zł 127 900 zł prius plug-in 10 000 zł 165 900 zł RAV4 19 200 zł 110 900 zł nowy land cruiser 28 000 zł 209 000 zł land cruiser 35 000 zł 209 000 zł hilux 8 200 zł 137 637 zł PROACE 21 000 zł 79 400 zł Volkswagen touran 10 000 zł 84 990 zł tiguan 8 000 zł 97 790 zł passat 18 000 zł 94 690 zł passat variant 18 000 zł 99 190 zł arteon 10 000 zł 127 690 zł sharan 18 000 zł 118 690 zł touareg 24 000 zł 238 390 zł e-up! 4 000 zł 116 590 zł up! 4 000 zł 39 040 zł polo 5 000 zł 44 990 zł nowy golf 10 000 zł 67 990 zł golf sportsvan 10 000 zł 68 790 zł nowy golf variant 10 000 zł 79 090 zł beetle 12 000 zł 80 490 zł jetta 11 700 zł 72 290 zł Źródło: Bankier.pl na podstawie stron producentów

Poniżej tej granicy, ale wciąż na przyzwoitych warunkach, obniżono ceny modeli passat, passat variant i sharan – w każdym z tych przypadków przeceny sięgają 18 000 zł.

Wyprzedaże rocznika 2017 – promocyjny leasing i dodatkowe wyposażenie

Nie wszyscy producenci zdecydowali się zamieścić komunikaty z dokładnymi cennikami wyprzedaży. Część z nich odsyła klientów do swoich salonów – różne modele mogą być różnie przeceniane w zależności od lokalizacji i dostępności auta w oficjalnych punktach sprzedaży.

Ci, którzy jednak nie obniżą ceny swoich samochodów, próbują skusić potencjalnych klientów promocyjnymi formami finansowania (np. leasing na 100 proc. wartości samochodu), atrakcyjnymi pożyczkami na zakup samochodu bezpośrednio w salonie czy rozszerzone pakiety wyposażenia w cenie katalogowej.

Mateusz Gawin