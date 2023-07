Wyprzedaż na akcjach Bogdanki. Napływ negatywnych informacji

Kurs akcji LW Bogdanka traci we wtorek najmocniej ze spółek tworzących skład portfela mWIG40 na GPW. Na rynku w ciągu ostatnich godzin pojawiło się kilka informacji, które pośrednio i bezpośrednio dotyczą lubelskiej kopalni węgla, a te przekazane przez spółkę mocno popsuły nastroje wśród inwestorów.

/ Bogdanka

REKLAMA

Kurs LW Bogdanki zniżkował w czasie wtorkowej sesji na GPW momentami o ponad 9 proc., po tym jak w ciągu ostatnich godzin spółka przekazała na rynek kilka bardzo ważnych komunikatów dotyczących działalności operacyjnej oraz przede wszystkim szacunkowych wyników za pierwsze półrocze, które mocno rozczarowały inwestorów.

Spadki odbywają się przy trzecich największych obrotach w mWIG40 ustępującym tylko handlowi akcjami spółek energetycznych: Tauronu i Enei.

Z Eneą związany jest pierwszy z negatywnych komunikatów, który Bogdanka przekazała do publicznej wiadomości w poniedziałek po zakończeniu sesji giełdowej. Chodzi o zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni należących do Enei, która jest większościowym akcjonariuszem Bogdanki.

Zmniejszenie dostaw w ramach kontraktów, które jeszcze w grudniu rozgrzewały nadzieje inwestorów na pokaźne zyski, ma wynieść ok. 1,05 mln ton węgla mniej. Według szacunków spółki to ok. 15 proc. mniej w stosunku do wolumenów przewidzianych na ten rok. We wtorek po starcie sesji kurs zagregował spadkami w granicach 4-5 proc., ale zaczął odbijać, do południa odrabiając większość strat.

Wtedy na rynku pojawił się kolejny komunikat ze spółki, tym razem o szacunkowych wynikach za I półrocze 2023 r., które wyraźne rozczarowały inwestorów. Kurs spółki mocno zanurkował na wieść o tym, że przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1,825 mld zł, EBITDA osiągnęła poziom 532,8 mln zł, a zysk netto za sześć miesięcy zamknął się kwotą 225,8 mln zł. Zysk za II kwartał nie przekroczył więc 100 mln zł i był niższy od tego z II kwartału 2022 r. Wynik wypracowano przy sprzedaży węgla na poziomie 3,06 mln ton.

W kontekście wcześniejszej informacji o zmniejszeniu zapotrzebowania do Enei drugie półrocze może być pod dużą presją, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Będzie to zapewne także czas finalizacji procesu przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa, który ma się odbyć poprzez odkupienie pakietu akcji należących obecnie do Enei.

Po ostatnich informacjach dotyczących wycen węglowych aktywów i szczegółów transakcji wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych inwestorzy spekulowali, że cena za akcję Bogdanki zaproponowana Enei przez Skarb Państwa będzie również atrakcyjna i zbliżona do wartości księgowej za akcję wynoszącej po 1 kwartale 2023 r. ponad 112 zł. Jeszcze w marcu br. Jacek Sasin informował, że proces przejęcia Bogdanki powinien zakończyć się do końca lipca.