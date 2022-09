Wyprzedaż na WIG20. Tylko kurs CD Projektu się broni

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

GPW po skromnych wzrostach z poprzednich dni przeszła do mocnych spadków. Wyprzedaż z każdą godziną handlu się nasila. Indeks małych spółek flirtuje ze wsparciem, za to średnich pogłębił dno bessy. Najwięcej tracą jednak duże spółki.

Po godz. 12.30 WIG20 tracił 3 proc. przy spadku szerokiego rynku – WIG – o 2,5 proc. Mocno traciły akcje średnich i małych spółek, które wyznaczyły nowe dołki lub się do nich zbliżały, tracąc odpowiednio 2,1 proc. w przypadku mWIG40 (nowe dno bessy) i 0,8 proc. w przypadku sWIG80 (blisko wiosennych minimów).

Piątkowa sesja rozpoczęła się od minimalnych spadków głównych indeksów na GPW, które jednak z każdą godziną przybierały na sile. To efekt przede wszystkim środowej decyzji FOMC w sprawie kosztu pieniądza, a szczególnie prognozowanego docelowego poziomu stóp procentowych, wyższego niż do tej pory zakładał rynek i dłuższej drogi do ewentualnego ich obniżenia w przyszłości.

Na sesji bezpośrednio po decyzji Fedu, GPW zaliczyła jeszcze skromne wzrosty, które były jednak w oderwaniu od sentymentu jaki panuje na azjatyckim, europejskim i amerykańskim rynku akcji. Ponadto zdecydowany kurs na zacieśnianie polityki monetarnej kontynuują także inne banki centralne w Europie.

Recesja na starym kontynencie w obliczu polityki banków, kryzysu energetycznego i bezpieczeństw zdaje się być nieunikniona, co wskazują wskaźniki wyprzedzające. Zwłaszcza te z Niemiec. To złe wieści dla polskich firm, które z Europą handlują najwięcej. Całość spina dynamiczne umocnienie dolara, który na parze USD/PLN osiągnął najwyższy kurs w historii. Wszystko to sprawia, że indeks największych spółek tonie, nawet mimo historycznie najniższego poziomu prognozowanych zysków do ceny.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W koszyku blue chipów traciły akcje 19 spółek. Liderami przeceny zostały kursy Dino (-4,2 proc.), LPP (-4,5 proc.), Allegro (-4,5 proc.),PKN Orlen (- proc.) i PGNiG (-4,6 proc.).

Kurs KGHM spadał o4,4 proc. Grupa podała w czwartek, że sprzedaż miedzi wyniosła w sierpniu 2022 roku 58,9 tys. ton i była wyższa rdr o 5 proc.

Jedyną spółką, która notuje wzrost kursu w tym koszyku jest CD Projekt (4,3 proc.), w czym można doszukiwać się wpływu większego zainteresowania grą „Cyberpunk 2077” w efekcie popularności serialu z uniwersum gry dostępnego od 13 września na Netfliksie.

W drugiej linii sytuacja po południu nie przedstawiała się dużo lepiej. Na plusie były notowane tylko dwie spółki, w tym Selvita minimalnie o 0,1 proc. wyżej i Mabion (5,3 proc.), jednak ze znaczną redukcją wzrostu z pierwszej części sesji, gdy walory zyskiwały ponad 10 proc. Najmocniejsze spadki zaliczały Mercator (-5,6 proc.) oraz Bank Millennium (-5,5 proc.).

Indeks małych spółek jest tuż nad wsparciem, które oznacza poziomy minimum wyznaczonego w podczas wiosennego krachu w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie. To ostatni z główych indkesów, który nie spadł poniżej wyznaczonego wtedy dołka.

Fatalne nastroje panują też na europejskich giełdach bazowych, gdzie paczka danych makroekonomicznych wskazująca na recesję jeszcze bardziej osłabiła sentyment. Około godz. 12.55 Dax tracił 2,3 proc. i znajdował sie najniżej w tym roku, CAC40 spadał o 2,1 proc., FTSE100 był niżej o 2,2 proc.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx Europe 600 tracił 2,2 proc. Indeks Stoxx 600 wchodzi w rynek niedźwiedzia, ponieważ spadł o ponad 20 proc. od rekordowego poziomu w styczniu. To oznacza trzeci kwartał z rzędu spadków indeksu, co jest najdłuższą serią od 2009 roku.

"Jesteśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji i oczekuje się, że makro będzie się nadal pogarszać, przejmując główny problem, ponieważ inflacja prawdopodobnie wkrótce osiągnie swój szczyt. Pogorszenie zysków przedsiębiorstw nie jest wycenione na giełdach i spodziewamy się, że wyniki spółek w tym kwartale zaskoczą negatywnie, z większą liczbą ostrzeżeń dotyczących zysków, ponieważ firmy, które do tej pory były w stanie poradzić sobie z sytuacją, będą musiały ostrzegać o pogarszających się marżach w przyszłości" - powiedział Ricardo Gil, szef alokacji aktywów w Trea Asset Managementmen, cytowany przez PAP.

Planujemy kontynuację tematu

MKu