Wyprzedaż długu USA? "To igranie z ogniem"

Ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych powiedział we wtorek, że nie wierzy, by Pekin brał pod uwagę użycie potężnych zasobów amerykańskich obligacji jako broni w wojnie handlowej. "To igranie z ogniem" - stwierdził Cui Tiankai.

- Nie chcemy wywołać niestabilności finansowej na globalnych rynkach - powiedział Cui w rozmowie z agencją Reutera. - To bardzo niebezpieczne, to igranie z ogniem - dodał ambasador, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o możliwość masowej wyprzedaży lub ograniczenia zakupów amerykańskich Treasuries przez Chińczyków.

zagranicznym

Chiny są największymwierzycielem Stanów Zjednoczonych. Według oficjalnych danych Departamentu Skarbu, w rękach Pekinu są amerykańskie obligacje rządowe o wartości 1,15 bln dol. W ostatnich miesiącach Chińczycy nieznacznie redukowali swoje zaangażowanie w amerykański dług

Gwałtowna wyprzedaż amerykańskiego długu jest przez wielu uważana za gospodarczy odpowiednik broni nuklearnej. Miałaby ona doprowadzić do detronizacji dolara jako najważniejszej waluty świata i w konsekwencji do pozbawienia USA dominującej pozycji w stosunkach międzynarodowych.

- Nie sądzę, by ktokolwiek w Pekinie poważnie rozważał taki scenariusz. Mogłoby się to nam odbić czkawką - powiedział Cui. Wbrew popularnej opinii, spore zasoby amerykańskich obligacji w chińskim skarbcu nie są asem w rękawie komunistów zza Muru, a raczej ilustracją ścisłych powiązań między dwiema największymi gospodarkami świata.

Póki władze Państwa Środka nie zdecydują się na rezygnację z kontroli nad kursem juana, będą skazane na zakup dewiz. Teoretycznie mogłyby sięgnąć po bezpieczne aktywa denominowane w euro czy jenach, ale nie są one tak dostępne i opłacalne jak dolarowe. Przede wszystkim jednak to kurs USD/CNY jest kluczowy dla rynku i to przez jego pryzmat oceniana jest kondycja juana i chińskiej gospodarki. Do tego dochodzą oczywiście prozaiczne kwestie wymiany pozyskanych z eksportu dolarów na juany (USA są największym odbiorcą towarów zza Muru), płatności za import czy obsługi długu dolarowego zaciągniętego przez chińskie firmy. Szerzej o sprawie pisaliśmy m.in. w artykułach " Chiny w dolarowej pułapce " oraz " Chiny - wielkie rezerwy, wielkie problemy ".

Rezygnacja z dolara jest oczywiście możliwa, ale oznaczałaby kopernikański przewrót w chińskiej i globalnej gospodarce, na który Pekin nie jest jeszcze gotowy, szczególnie w obliczu bieżących problemów wewnętrznych.

Chiny już rok milczą o złocie. Czy zrzucą bombę atomową na światowy system finansowy? 7 listopada 2016 r. Ludowy Bank Chin po raz ostatni poinformował o zmianie rezerw złota. Mało kto jednak wierzy, że Chińczycy mają w skarbcu raptem 1842,6 tony i od roku nie powiększają swoich zasobów. A sprawa ta może mieć fundamentalne znaczenie dla przyszłości światowej gospodarki.

Ponadto, wcale nie jest jasne, że gwałtowna wyprzedaż długu USA będzie miała nuklearne konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. W chińskich rękach jest zaledwie 6 proc. długu USA. Jednak wciąż jest to niewielki udział w porównaniu do prywatnych i publicznych instytucji amerykańskich. W ostateczności, a za taką zapewne zostałaby uznana chińska "opcja nuklearna", do akcji może wkroczyć Fed i skupić dowolną ilość Treasuries. Wyprzedaż miałaby prawdopodobnie dużo większy efekt wizerunkowy, gdyż zostałaby odczytana przez inwestorów jako jawne wyzwanie rzucone Waszyngtonowi przez chińską potęgę.

Maciej Kalwasiński