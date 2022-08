Wyprawka szkolna zdrożała o ponad 14 proc. Ceny mają jeszcze wzrosnąć

Wniosek o "Dobry start" do końca sierpnia to wypłata świadczenia do 30 września

Złożenie wniosku o świadczenie z programu "Dobry start" do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.