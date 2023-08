Wyprawka szkolna z bieżących dochodów. Edukacja kosztuje tysiące złotych

79 proc. rodziców zamierza pokryć koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów; ponad połowa planuje wydać na ten cel środki z programu 300 plus, a 43 proc. - z programu 500 plus - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”.

fot. Trybex / / Shutterstock

Jak podano w raporcie Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości", 33 proc. rodziców uczniów w ubiegłym roku szkolnym wydało na edukację jednego dziecka ponad 11 tys. zł. W grupie tej znalazło się najwięcej osób z wysokimi dochodami – 52 proc. zarabiających miesięcznie od 5 tys. do 6 tys. 999 zł netto i 55 proc. z dochodami od 7 tys. zł netto w górę.

21 proc. rodziców wskazało, że w ubiegłym roku szkolnym na edukację jednego dziecka przeznaczyło od 7 tys. 1 zł do 9 tys. zł - odpowiedzi takiej udzielili zarabiający od 3 tys. do 3 tys. 999 zł na rękę (32 proc.); 18 proc. rodziców przeznaczyło nie więcej niż 5 tys. zł netto - w tej grupie było najwięcej zarabiających od 2 tys. do 2 tys. 999 zł na rękę (40 proc.); 12 proc. przeznaczyło pomiędzy 5 tys. 1 zł a 7 tys. zł, a 9 proc. - od 9 tys. 1 zł a 11 tys. zł.

Reklama

W badaniu zapytano rodziców również o to, w jaki sposób zamierzają pokryć koszty wyprawki szkolnej dzieci na rok 2023/24.

"Większość planuje przeznaczyć na ten cel bieżące dochody (79 proc.). Nie brakuje jednak tych, którzy chcą wesprzeć się programami rządowymi" - podano. Ponad połowa zamierza wydać na wyprawkę szkolną środki z programu 300 plus (57 proc.), a 43 proc. - z 500 plus. 18 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym musi jednak odkładać na ten cel pieniądze z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział grupa 1004 dorosłych Polaków. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/