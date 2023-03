Wakacje kredytowe 2024. Gruza (PKO BP): Wypowiedź premiera bardzo otwarta

"PIERWSZE MIESZKANIE" Rząd znów wyciąga pomocną dłoń do kredytobiorców. Przyjął program "Bezpieczny kredyt 2 proc." W dobie wysokich stóp procentowych i niskiej zdolności kredytowej rząd wyciąga (znów) pomocną dłoń do kredytobiorców. We wtorek przyjął program "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Kredyt z dopłatą państwa ma pomóc osobom do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania.