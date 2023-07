Wypłata nie tylko w pieniądzach. Azjatycki kraj wprowadził nowe prawo

Rząd Uzbekistanu dopuścił możliwość wypłacania zatrudnionym do 30 proc. wynagrodzenia w postaci towarów, wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni - poinformował w piątek portal upl.uz. Istnieją jednak pewne ograniczenia...

Wypłata wynagrodzenia w formie innej, niż pieniężna, może odbywać się wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą pracownika i być określona w umowie o pracę. Oprócz produktów żywnościowych bądź towarów, będących wynikiem pracy, świadczenie niepieniężne może obejmować także wyżywienie lub zakwaterowanie - doniósł portal.

Istnieją jednak pewne ograniczenia. Pracownik nie może jednak otrzymywać wynagrodzenia w postaci alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków lub towarów rolnych nieprzeznaczonych do wolnej sprzedaży, np. konopi indyjskich.

Wartość części rzeczowej wynagrodzenia nie powinna przekraczać kosztów jej wytworzenia. W przypadku, gdy składową płacy jest wyżywienie i zakwaterowanie należy wziąć pod uwagę rzeczywistą cenę rynkową - zauważa upl.uz.

Bawełna podstawą uzbeckiej gospodarki

Uzbekistan ze stolicą w Taszkencie to państwo położone w Azji Środkowej. Mieszka w nim około 36 mln ludzi, podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na uprawie bawełny. Kilka milionów Uzbeków pracuje za granicą, głównie w Rosji, a ich przekazy pieniężne stanowią istotny procent PKB Uzbekistanu. Jest jednym z dwóch państw świata "podwójnie śródlądowych" - co oznacza, że ani ono, ani żaden z jego sąsiadów nie ma dostępu do morza (drugim takim krajem jest Liechtenstein).

W niedzielę (9 lipca) w Uzbekistanie odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie, w których zgodnie z przewidywaniami zwyciężył urzędujący przywódca państwa, Szawkat Mirzijojew. Głosowanie zostało poprzedzone referendum, które doprowadziło do znaczących zmian w konstytucji kraju. Przyjęte poprawki do ustawy zasadniczej wydłużają kadencję prezydencką z pięciu do siedmiu lat i pozwalają urzędującemu szefowi państwa na wyzerowanie poprzednich kadencji. (PAP)

