Wyniki spółek katalizatorem rajdu na giełdach w USA. Raporty banków lepsze od oczekiwań (analiza)

Perspektywy dla zysków spółek w trzecim kwartale są pozytywne, prognozuje się 33-proc. wzrost zysków firm z S&P 500 rok do roku - wskazują analitycy. Rozpoczynające sezon wyników banki przebiły oczekiwania rynkowe.

Biorąc pod uwagę 14 proc. firm z S&P 500, które dotychczas złożyły raporty za III kw., analitycy spodziewają się, że zyski dla benchmarkowego indeksu wzrosną o 33 proc. w porównaniu do III kwartału poprzedniego roku. Według najnowszych danych Refinitiv ponad 85 proc. firm, które opublikowały dotąd raporty za III kw., przekroczyło oczekiwania.

Marża zysku netto dla indeksu S&P 500 za III kwartał 2021 r. wynosi obecnie 12,3 proc., czyli powyżej marży zysku netto sprzed roku i powyżej pięciorocznej średniej marży zysku netto na poziomie 10,9 proc. Ten wynik jest jednak poniżej rekordowej marży zysku netto z poprzedniego kwartału, która wyniosła 13,1 proc.

Jeśli rzeczywista marża zysku netto za III kwartał wyniesie 12,3 proc, będzie oznaczać to trzecią najwyższą marżę zysku netto zgłoszoną przez indeks od 2008 r. Ten wynik znalazłby się w tyle tylko za dwoma poprzednimi rekordowymi kwartałami. Na 30 czerwca szacowana marża zysku netto za III kwartał wyniosła 12,0 proc.

Według analityków lepsze od oczekiwań wyniki wywindowały indeksy na Wall Street do szczytowych poziomów. Na zakończenie sesji w środę Dow Jones ustanowił nowy historyczny rekord na zamknięciu na poziomie 35.609,34 pkt. Z kolei S&P 500 zabrakło 0,2 proc. do rekordu podczas zakończenia sesji w środę.

„Zaczynamy wchodzić w rajd oparty na wynikach, który, mam nadzieję, potrwa. Zobaczymy, czy wyniki utrzymają ten poziom w ciągu najbliższych kilku tygodni, gdy spora część firm ze wszystkich sektorów opublikuje raporty” – powiedział Peter Tuz, prezes Chase Investment Counsel.

„Wyniki stały się katalizatorem do rozpoczęcia niedawnego rajdu. Częściowo dlatego, że zyski były lepsze od oczekiwań, ale także z tego powodu, że zdołały przesunąć punkt ciężkości z negatywnych informacji makroekonomicznych, które nękały inwestorów od końca lata do jesieni” - powiedział Michael Reinking, starszy strateg rynkowy na NYSE.

W ocenie stratega i menedżera portfela w Natixis Jacka Janasiewicza, inwestorzy do tej pory wydają się odczuwać ulgę, bowiem wydają się być w stanie utrzymać marże zysku poprzez przerzucanie wyższych kosztów na klientów.

„Wyniki są najważniejsze i jak dotąd to, co widzieliśmy, jest lepsze niż oczekiwano. Marże faktycznie się utrzymują. To wywiera presję na wzrost wycen akcji” - powiedział Janasiewicz.

„Pewnej zmienności należy się spodziewać w czasie, gdy mamy sezon zysków, a system przechodzi wiele wstrząsów. Perspektywy długoterminowe są w rzeczywistości całkiem dobre” – powiedział Sebastien Galy, starszy strateg ds. makro w Nordea Asset Management.

Według analityków inwestorzy są bardzo wyczuleni na komentarze firm na temat wpływu ograniczeń po stronie podaży, wyższych kosztów i niedoborów siły roboczej. Rynki będą również bacznie śledzić wyniki największych amerykańskich firm z sektora technologii.

„Wszyscy czekają, aby zobaczyć, co podadzą duże firmy technologiczne. To prawdopodobnie prawdziwy powód, dla którego widzimy, jak poszczególne akcje reagują bardziej niż szerszy rynek” – powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy w Spartan Capital Securities.

„Inwestorzy analizują wyniki i wpływ zakłóceń łańcucha dostaw na Wall Street. Najnowsze publikacje pomogły odwrócić uwagę od obaw o stagflację, ale rzuciły światło na wąskie gardła w łańcuchu dostaw, które wydają się być plagą dla zysków w III kwartale” – powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka ds. rynków finansowych w City Index.

Wyniki banków w III kwartale lepsze od oczekiwań: JPMorgan

JPMorgan Chase & Co przebił szacunki analityków dotyczące zysków, dzięki rekordowym przychodom w bankowości inwestycyjnej i lepszym prognozom gospodarczym, które pozwoliły największemu amerykańskiemu bankowi uwolnić pieniądze, które odłożył na potencjalne straty kredytowe podczas pandemii koronawirusa (ok. 2,1 mld USD).

Zysk na akcję JPMorgan w III kw. wyniósł 3,74 USD. Oczekiwano 3,00 USD. Skorygowane przychody banku wyniosły 29,65 mld USD. Spodziewano się 29,86 mld USD. Bank podtrzymał swoją prognozę, że dochód odsetkowy netto za rok wyniesie około 52,5 mld USD.

Zysk JPMorgan za III kw. był o 24 proc. wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale analitycy byli najbardziej entuzjastycznie nastawieni do sygnałów, że klienci wracają do wydawania i inwestowania. Średnie kredyty i depozyty banku wzrosły, podobnie jak wydatki na karty kredytowe, co pomogło wzrosnąć zyskowi z pożyczek JPMorgan o 2,5 proc. w stosunku do drugiego kwartału.

Dobre wyniki odnotował dział bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, gdzie wpływy za doradztwo prawie potroiły się ze względu na wzrost w zakresie fuzji i przejęć oraz doradztwa inwestycyjnego.

„To, czego naprawdę chcemy, to wysoki wzrost PKB. Do końca 2022 r. analitycy prognozują 4-proc. bezrobocie, rosną płace, już teraz jest mnóstwo nowych miejsc pracy. Wychodząc z pandemii COVID-19, wszyscy powinniśmy dziękować naszym szczęśliwym gwiazdom” - dyrektor generalny JPMorgan Jamie Dimon powiedział podczas konferencji po publikacji wyników.

„JPMorgan pozytywnie rozpoczął sezon wyników, wskazując wyraźnie co bank, który wykonuje swoje powinności, może dostarczyć” – powiedziała Susan Katzke, analityczka Credit Suisse.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Group Inc odnotował 66-proc. wzrost zysku rdr w III kw. i przebił oczekiwania rynkowe, dzięki obsłudze rekordowej fali fuzji i przejęć oraz IPO.

Zysk na akcję Goldman Sachs w III kw. wyniósł 14,93 USD. Rynek oczekiwał 10,14 USD. Przychody netto banku wyniosły 13,61 mld USD wobec oczekiwanych 11,72 mld USD.

Rosnące wpływy z tytułu fuzji i przejęć spowodowały, że łączne przychody Goldman Sachs z doradztwa finansowego wzrosły o 225 proc. rdr do 1,65 mld USD, podczas gdy przychody z IPO wzrosły o 33 proc. do 1,90 mld USD. Dzięki temu Goldman Sachs może pochwalić się drugim najlepszym kwartałem w historii.

Globalna działalność rynkowa Goldmana, w której obecnie mieści się trading, stanowi około 41 proc. całkowitych przychodów, odnotowała przychody w wysokości 5,61 mld USD, co oznacza wzrost o 23 proc. Przychody banku z obrotu akcjami wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku do 3,1 mld USD.

Przychody netto w dziale bankowości konsumenckiej Goldmana wzrosły o 17 proc. rdr do 382 mln USD, odzwierciedlając wyższe salda kart kredytowych i depozytów. Kredyty ogółem wzrosły o 28 proc. do 143 mld USD w III kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest dobrym wynikiem w niejednoznacznym kwartale pod względem wzrostu kredytów na Wall Street.

„Jestem optymistycznie nastawiony do przyszłych możliwości. Poziomy aktywności pozostają wysokie, szczególnie w bankowości inwestycyjnej” - powiedział podczas rozmowy z analitykami dyrektor generalny Goldman Sachs David Solomon.

Citigroup

Citi wykorzystał boom w działalności M&A, dzięki czemu korzystnie zbilansował niższe obroty po stronie działalności kredytowej.

Zysk na akcję Citigroup w III kw. wyniósł 2,15 USD. Oczekiwano 1,74 USD na akcję. Przychody Citigroup wyniosły 17,15 mld USD, oczekiwano 17,06 mld USD.

Przychody banku z bankowości inwestycyjnej wzrosły o 39 proc. do 1,9 mld USD, co pomogło zrekompensować 16-proc. spadek przychodów z instrumentów o stałym dochodzie w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy panowała bezprecedensowa zmienność na rynku.

Zysk Citi znacznie wzrósł dzięki decyzji o uwolnieniu 1,16 mld USD z rezerw na straty kredytowe. Rok wcześniej bank dodał do rezerw 436 mln USD, na potencjalne koszty wobec pandemii.

Przychody odsetkowe netto spadły o 1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, ale były o 2 proc. wyższe niż w II kw., co sugeruje zakończenie trendu spadkowego, który rozpoczął się, gdy rozpoczęła się pandemia, a Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe do prawie zera.

Koszty operacyjne wzrosły o 5 proc. do 11,5 mld USD, ponieważ bank wydał więcej na technologię i personel, aby ulepszyć swoje systemy kontroli i spełnić żądania organów regulacyjnych sprzed roku.

„Był to najlepszy kwartał Citi w zakresie fuzji i przejęć i drugi kwartał pod względem bankowości inwestycyjnej od dekady” – powiedziała dyrektorka generalna Citi Jane Fraser podczas telekonferencji z analitykami.

Wells Fargo

Wells Fargo & Co odnotował prawie 60-proc. wzrost zysku w III kw. i przekroczył prognozy rynkowe, bowiem uwolnił fundusze przeznaczone na pokrycie potencjalnych strat kredytowych z powodu pandemii i ograniczył koszty związane z wieloletnim skandalem związanym z niewłaściwymi praktykami sprzedaży.

Zysk na akcję Wells Fargo w III kw. wyniósł 1,17 USD - podał bank w komunikacie. Oczekiwano zysku na akcję w wysokości 1 USD. Przychody wyniosły raportowanym okresie 18,83 mld USD wobec oczekiwanych 18,22 mld USD.

Pożyczkodawca poinformował o zmniejszeniu o 1,7 mld USD odpisu na straty kredytowe. Spadek rezerw podniósł jego zysk netto do 5,12 mld USD z 3,22 mld USD rok wcześniej.

Wydatki pozaodsetkowe banku spadły do 13,3 mld USD z 15,23 mld USD rok wcześniej. Koszty rzeczowe banku spadły o 2 mld USD, czyli o 30 proc., głównie z powodu niższych opłat restrukturyzacyjnych i kosztów związanych z pandemią COVID-19.

Umiarkowany popyt na kredyty w połączeniu z niskimi stopami procentowymi również negatywnie wpłynął na wynik odsetkowy netto, który spadł o 5 proc. rdr.

Jednak wolumeny sprzedaży kart kredytowych w jednostkach bankowości konsumenckiej i małych firm wzrosły o prawie 25 proc. do 26,5 mld USD. (PAP Biznes)

