Wyniki polskich banków pod presją frankowych odpisów. Liczby robią wrażenie

Analitycy spodziewają się, że w II kwartale 2023 roku giełdowe banki przedstawią mocne wyniki, zysk netto wyniesie łącznie 5,6 mld zł, będzie więc 76 proc. wyższy niż rok wcześniej, ale 18 proc. niższy niż w I kwartale 2023 roku - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes. Negatywny wpływ na wyniki będą miały wysokie rezerwy na kredyty w CHF, jednak wynik odsetkowy powinien jeszcze zanotować kwartalną poprawę.

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się sezon publikacji wyników za II kwartał przez giełdowe banki. Pierwsze dane opublikuje 26 lipca Bank Millennium oraz Santander Bank Polska. Na początku sierpnia wyniki zaprezentuje Alior Bank i mBank (2 sierpnia) oraz ING BSK i Bank Pekao (3 sierpnia).

Z danych zebranych wśród ankietowanych przez PAP Biznes analityków wynika, że w II kwartale 2023 roku zysk dziewięciu notowanych na giełdzie banków wyniesie łącznie 5,6 mld zł, co oznaczać będzie wzrost 76 proc. rdr i spadek 18 proc. kdk.

Konsensus wyników dziewięciu banków za II kwartał 2023 roku (w mln zł): 2Q2023 rdr kdk konsensusu Wynik odsetkowy 18928 14,6% 2,8% Wynik z prowizji 4408 -3,5% 1,3% Koszty ogółem 7391 -25,2% -14,2% Saldo rezerw -1475 9,3% 5,2% Zysk netto 5602 76,0% -18,3%

* bez rezerw na ryzyko prawne dot. kredytów CHF.

Raportowana dynamika zyskowności banków w ujęciu rocznym będzie zniekształcona przez efekt niskiej bazy. Decydujący wpływ na wyniki banków w II kwartale 2022 roku miały bowiem dodatkowe koszty wynikające z wpłat na rzecz funduszu pomocowego systemu ochrony. Łączne koszty ośmiu banków wynikające z kontrybucji do tego systemu wyniosły wówczas ponad 3 mld zł.

Z zebranych danych wynika, że wynik odsetkowy wzrośnie w II kwartale 15 proc. rdr i blisko 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Wynik z opłat i prowizji spadnie z kolei o 4 proc. rdr, ale wzrośnie o 1 proc. kdk.

Wyniki banków tradycyjnie obciążą opisy na ryzyko prawne kredytów CHF.

Pięć frankowych banków (B.Millennium, mBank, Santander BP, PKO BP oraz BNP Paribas BP) podało szacunki kosztów ryzyka prawnego za II kwartał. Z zebranych danych wynika, że odpisy te wyniosą 5,7 mld zł, czyli będą o 76 proc. wyższe niż w I kwartale.

Największy wpływ na poziom odpisów na te kredyty będzie miał czerwcowy wyrok TSUE, który uznał, że prawo UE stoi na przeszkodzie, aby banki mogły się domagać dodatkowych roszczeń po unieważnieniu umowy kredytu CHF.

Do tej pory podejście banków do kwestii prawdopodobieństwa odzyskania kosztu kapitału było różne. Według wcześniejszych informacji, PKO BP, w modelu rezerw na ryzyko prawne, zakładał 30 proc. prawdopodobieństwo odzyskania kosztu kapitału, a mBank uwzględniał to prawdopodobieństwo na poziomie 70 proc. Z kolei BNP Paribas BP podawał, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla banku nie było parametrem stosowanym w modelu rezerw.

Analityk DM BOŚ Michał Sobolewski oceniał, że banki zmieniają prawdopodobieństwo odzyskania świadczeń od klienta poza nominalną kwotę udostępnionego kapitału na zerowe bądź niskie.

Przedstawione przez banki szacunki odpisów na ryzyko prawne związane z kredytami CHF w II kwartale 2023 roku (w mln zł) w porównaniu do odpisów z I kwartału 2023 roku. I kw. 23 II kw. 23 B.Millennium 821 680 -17% mBank 808,5 1513 87% Santander BP 420,6 662 57% PKO BP 967 2500 159% BNP Paribas BP 234,4 356 52% Razem: 3251,5 5710,9 76%

Wyliczenia PAP Biznes dotyczące wyników za II kwartał obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas Bank Polska i oparte są na prognozach pięciu biur maklerskich. (PAP Biznes)

