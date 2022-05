Wyniki mBanku w I kw. 2022 r. lepsze od oczekiwań

/ mBank

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 512,3 mln zł z 317,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 33 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 385,5.mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 296,3 mln zł do 441 mln zł.

Zysk netto wzrósł 62 proc. rdr, a w IV kwartale 2021 roku bank miał 1,63 mld zł straty netto.

mBank już wcześniej informował, że jego koszty ryzyka prawnego w związku z kredytami walutowymi w CHF wyniosły w I kwartale 2022 roku 192,7 mln zł. mBank zapowiadał, że skonsolidowany wynik netto w I kwartale był dodatni.

Odpisy kredytowe w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 268,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 247,3 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.499,3 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.491,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.432,9 - 1.538 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 598 mln zł i był 14 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 526,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 508,6 mln zł do 541,3 mln zł). (PAP Biznes)

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy mBanku w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 1Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 499,3 1 491,2 0,5% Wynik z prowizji 598,0 526,3 13,6% Koszty ogółem 843,9 822,7 2,6% Saldo rezerw -268,5 -247,3 8,6% Wynik netto 512,3 385,5 32,9% 1Q2022 1Q2021 różnica 4Q2021 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1499 947 58,3% 1191 25,9% Wynik z prowizji 598 468 27,8% 490 22,0% Koszty ogółem 844 665 27,0% 596 41,7% Saldo rezerw -269 -165 62,7% -290 -7,3% Wynik netto 512 317 61,6% -1631

