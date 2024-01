Wyniki kwartalne Netfliksa powyżej oczekiwań. Akcje idą w górę 7 proc.

Wyniki platformy streamingowej Netflix w czwartym kwartale 2023 roku okazały się lepsze od oczekiwań, a koncern pozyskał w ciągu trzech ostatnich miesięcy 13,1 mln nowych abonentów. W efekcie akcje Netfliksa w handlu pozasesyjnym rosną 7 proc.

fot. Dima Solomin / / Unsplash

Udziały Serwis Netflix

wzrósł o 7% po wtorkowym zamknięciu po tym, jak firma poinformowała o dodaniu 13,1 miliona subskrybentów w czwartym kwartale.

Zysk Netfliksa w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 2,11 USD na akcję w porównaniu z 2,22 USD na akcję oczekiwanymi przez analityków.

Przychody wyniosły 8,83 mld USD, a rynek spodziewał się, że wyniosą one 8,71 mld USD.

Firma ma obecnie 260,8 miliona płatnych subskrybentów, co jest nowym rekordem koncernu. Analitycy spodziewali się, że Netflix wykaże na koniec czwartego kwartału 256 mln abonentów.

W październiku firma poinformowała, że w trzecim kwartale dodała 8,76 miliona płatnych członkostw, zwiększając łączną liczbę do 247 milionów. Wall Street spodziewał się, że Netflix będzie kontynuował ten trend w czwartym kwartale, a prognozy przewidywały kolejne 8 do 9 milionów płatnych subskrypcji, co zwiększyłoby liczbę firm do około 256 milionów.

Tymczasem kwartalny wzrost liczby nowych abonentów sięgnął 13,1 mln.

Netflix ogłosił we wtorek, że od przyszłego roku będzie transmitował popularne WWE Raw. Umowa jest największym jak dotąd krokiem platformy streamingowej w kierunku rozrywki na żywo.

Netflix wciąż przechodzi transformację od ukierunkowania na wzrost liczby subskrybentów do skupienia się na zysku, wykorzystując podwyżki cen, łamanie haseł i poziomy z reklamami, aby zwiększyć przychody.

pr/