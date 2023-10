Orlen pokazał wyniki. Zyski niższe od rekordowych, ale lepsze od oczekiwań

Orlen nie powtórzył rekordowo wysokich wyników finansowych sprzed roku. Mimo to rezultaty za III kwartał okazały się nieco lepsze od oczekiwań większości analityków.

W III kwartale 2023 roku Orlen odnotował niemal 3,46 mld złotych zysku netto. To o ponad miliard mniej niż kwartał wcześniej oraz aż o 73% mniej niż w III kwartale roku ubiegłego, gdy płocki koncern zaraportował rekordowo wysokie wyniki. Równocześnie zysk netto okazał się o 7% wyższy od oczekiwań analityków, którzy średni spodziewali się wyniku rzędu 3,2 mld zł.

[Aktualizacja: 9:09] Inwestorzy neutralnie zareagowali na raport kwartalny. O 9:09 akcjami Orlenu handlowano po cenie 66,45 zł, czyli o 1,3% wyższej od poniedziałkowego kursu odniesienia.

Narastająco po dziewięciu miesiącach 2023 roku zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł, a zysk netto osiągnął ponad 17 mld zł.

3Q2023 wyniki konsensus różnica r/r q/q YTD 2023 rdr















Przychody 75464 76033 -0,7% 3,4% 1,1% 260315 48% EBITDA 9503 8134 16,8% -46% 15,3% 33804 16% EBITDA LIFO skor. 8220 7249 13% -30% -10,3% 34076 50% EBIT 5583 5498 2% -64% 4,0% 23357 -4% zysk netto j.d. 3464 3238 7,0% -73% -25% 17016 -11%















marża EBITDA 12,6% 10,9% 1,70 -11,53 1,55 -5,70 0,33 marża EBIT 7,4% 7,3% 0,06 -13,81 0,20 -6,43 -0,08 marża netto 4,6% 4,3% 0,27 -12,78 -1,56 -6,57 -0,24

Na poziomie EBIDTA LIFO – czyli zysku operacyjnego liczonego według metody LIFO i powiększonego o amortyzację – Orlen zarobił 8,22 mld złotych. To o niespełna pół miliarda złotych mniej niż kwartał wcześniej oraz mniej niż połowę tego co rok temu.

Orlen

- Spadek rok do roku EBITDA LIFO o 2,7 mld zł nastąpił w efekcie ujemnego wpływu niższego efektu wolumenowego, niższego dyferencjału, niższych marż hurtowych, niższych marż petrochemicznych, hedgingu, umocnienia PLN wzg. USD, niższych marż paliwowych w detalu, niższych marż w wydobyciu oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy - informuje spółka.

Przychody osiągnęły poziom 75,42 mld złotych, co jest rezultatem o 1,1% wyższym niż kwartał wcześniej oraz o 3,4% wyższym niż w III kwartale 2022 r.

Modelowa marża rafineryjna ukształtowała się na poziomie 21,9 USD na baryłce wobec 13,8 USD w II kwartale oraz 16,4 USD w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 1,9 mld zł. Z tego 221 mln zł to wynik przejętej Grupy LOTOS. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło negatywnie otoczenie makroekonomiczne, w tym: zmiana struktury przerabianych rop związana z odejściem od rosyjskiego surowca, co przełożyło się na spadek dyferencjału o 8,4 USD/bbl (r/r).

- Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 94% mocy przerabiając 10 mt ropy. Koncern odnotował spadek sprzedaży o 2% (r/r), przy wyższej sprzedaży benzyny o 10% oraz paliwa lotniczego JET o 19%, natomiast niższej oleju napędowego o 5%, LPG o 1% oraz COO o 11%. W Polsce sprzedaż była niższa o 7%, w Czechach o 18%, a na Litwie o 37% - informuje Orlen.

Segment petrochemii w trzecim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie -136 mln zł. Segment energetyki wypracował EBITDA w wysokości ponad 1,3 mld zł, z czego 837 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i Grupy PGNiG. W tym okresie ponad 60% energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 2,8 TWh energii elektrycznej i 12,9 PJ ciepła.

Segment detaliczny osiągnął w trzecim kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 601 mln zł. Było to możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży w tym okresie o 10%, w tym sprzedaż benzyny o 9%, oleju napędowego o 12%, a LPG o 4%. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach – o 61%, w Polsce o 9%, i na Litwie o 6%, przy spadku w Niemczech o 4%.

Sieć detaliczna Grupy ORLEN zwiększyła się o 255 stacji (r/r) do 3153, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Koncern uzyskał także zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie 266 stacji w Austrii i obecnie finalizuje tę transakcję. O 273 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2596, w tym: 1912 w Polsce, 342 w Czechach, 190 w Niemczech, 72 na Węgrzech, 49 na Słowacji i 30 na Litwie.

Ponadto Orlen rozwija sieć stacji tankowania „paliw alternatywnych”. Klienci mają do dyspozycji 701 tego typu stacji, w tym: 532 w Polsce, 142 w Czechach, 18 w Niemczech i 9 na Węgrzech. Sieć paczkomatów „ORLEN paczka” rozrosła się do ponad 9,6 tys. punktów.

Orlen spodziewa się pogorszenia wyników

W prezentacji dla inwestorów zarząd Orlenu ostrzega, że spodziewa się spadku marży rafineryjnej, mniejszego dyferencjału oraz spadku cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

- W 2023 r oczekujemy spadku cen ropy (r/r) do poziomu ok 80 USD/bbl Obecnie obserwujemy zwiększoną zmienność notowań surowca ze względu na ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, co mogłoby doprowadzić do przejściowego wzrostu cen ponad 90 USD/ bbl – oceniają w Orlenie.

Oczekujemy spadku marż rafineryjnych do poziomu ok 15 USD/bbl .Obecnie obserwujemy sezonowy spadek marż. Globalny przerób ropy naftowej utrzymuje się na poziomach sprzed pandemii, a utrzymujące się niskie poziomy zapasów paliw wskazują, że światowe moce rafineryjne mają trudności z zaspokojeniem popytu – czytamy w prezentacji wynikowej Orlenu.

Dodatkowo firma spodziewa się spadku dyferencjału do ok. 1,5 USD na baryłce, co wynika ze spadku udziały w przerobie tańszej ropy z Rosji. Orlen zaznacza, że w Polsce ropa REBCO nie jest już przerabiana, ale wciąż jest dostarczana do innych rafinerii koncernu. Orlen spodziewa się też spadku cen gazu do poziomu ok. 200 zł/MWh. W dół mają też pójść ceny energii elektryczne, co do których płocki koncern oczekuje spadku do poziomu ok. 500 zł/MWh.