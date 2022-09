Wyniki ewaluacji pod ostrzałem. Uczelnie masowo się odwołują

fot. ravelpixs / / Shutterstock

Ponad połowa uczelni i instytutów zakwestionowała przyznaną ocenę poziomu badań naukowych. Jeżeli resort nauki nie uwzględni ich argumentów, będą się sądzić – podaje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, do których dotarł dziennik wynika, że 580 na 1145 ocenionych uczelni i instytutów odwołało się od przyznanej kategorii naukowej.

Ocena jakości działalności naukowej objęła dorobek z lat 2017–2021. Od przyznanych kategorii zależą uprawnienia (np. do prowadzenia studiów, nadawania stopni naukowych, posiadania statusu uczelni akademickiej itd.) i wysokość finansowania z budżetu państwa przez kolejne lata. Mimo że większość uczelni i instytutów (prawie 85 proc.) otrzymała kategorię co najmniej B+, więc zachowała uprawnienia, to wiele z nich zdecydowało się złożyć odwołanie od przyznanej noty – wskazuje "DGP".

"W przypadku wyników ewaluacji nie zadziałała ogólna zasada, że uzasadnienie decyzji powinno być napisane tak, żeby instytucja po zapoznaniu się z jego treścią była przekonana, że oceniono ją słusznie" – skomentował prof. Stec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dodał, że w tej ocenie o ostatecznym wyniku mógł decydować przypadek – jeden duży grant zdobyty przypadkowo przez mały zespół mógł pomóc mu uzyskać lepszy wynik, niż ma duża uczelnia.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Niektórzy mają wątpliwości, czy recenzenci oceniający inne placówki naukowe byli obiektywni.

"Mogli otrzymać od swoich uczelnianych władz polecenie, aby wyciąć konkurencję, oceniając gorzej innych. To jest oczywiście nie do udowodnienia, ale o tym się szepcze na uczelnianych korytarzach. Faktem jest natomiast, że walczyliśmy ze sobą, zamiast prezentować wspólny front. W grę wchodzą miliony do podziału, a więcej otrzymują ci, którzy zdobyli wyższą kategorię" – powiedział jeden z naukowców.

Z danych MEiN wynika, że odwołania najczęściej dotyczą nieuwzględnienia przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) konkretnego osiągnięcia (publikacji, patentu, projektu itp.) i punktacji przyznanej za przedstawione opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. (PAP)

kmz/ joz/