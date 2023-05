Wyniki czempionów i słabnący złoty. Mocna przecena tegorocznej gwiazdy GPW

GPW Dane makro nie zachęciły byki. Kurs Allegro po rekomendacji z nowym rocznym szczytem Bez przełomu, za to z kolejnym poprawieniem okresowego maksimum na WIG20 minęła sesja we wtorek. Handel na GPW charakteryzowały niewielkie przesunięcia indeksów, a do bardziej zdecydowanych wzrostów nie przekonały nawet lepsze dane z polskiej gospodarki.