Wybory 2023. Wyniki badania exit poll w niedzielę tuż po godzinie 21

Żukowska: Lewica cofnie ustawę dezubekizacyjną Dlatego, państwu się to należy, bo państwo się z tymi, którzy służyli wcześniej Polsce, bo taka była Polska, nie było innej Polski, umówili się, że mają określone prawa. To są tak zwane prawa nabyte. - powiedział w środę w Rzeszowie, podczas konwencji programowej Lewicy, posłanka Anna Żukowska odnosząc się do zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę dezubekizacyjną.