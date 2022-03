Wyniki Wirtualnej Polski w IV kw. 2021 r. lepsze od oczekiwań

Przychody Asbisu w lutym wzrosły o 1 proc. rdr do ok. 244 mln USD

Skonsolidowane przychody Asbisu w lutym 2022 roku wyniosły ok. 244 mln USD, co oznacza ok. 1 proc. wzrost rdr - podała spółka w komunikacie. Asbis obecnie koncentruje się na wzmocnieniu sprzedaży w Europie Środkowej, wybranych krajach byłego ZSRR nieobjętych konfliktem oraz krajach bliskiego Wschodu i Afryki.