PKO BP miał w IV kwartale ponad 600 mln zł zysku netto

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 627 mln zł z 723 mln zł rok wcześniej - podał bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 612,2 mln zł.