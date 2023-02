Największa polska firma pokazała najlepsze wyniki w historii. Dobra passa trwa, bo PKN Orlen z każdym kolejnym kwartałem tego roku bije poprzedni pod względem kluczowych pozycji raportu finansowego. To m.in. efekt przejęć kolejno Lotosu i PGNiG oraz wysokich marż na przerobie ropy.

PKN Orlen w IV kwartale 2022 r. wypracował przychody na poziomie 102,26 mld zł (+40 proc. kdk), zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 14,21 mld zł, natomiast zysk netto 8,09 zł (+18,6 proc. kdk). Eksperci sądzili, że przychody wyniosą równe 100 mld zł, a zysk netto 8,4 mld zł. Warto zwrócić uwagę na wynik EBIDTA LIFO, lepiej oddający kondycję biznesu. Wyniósł on 16,06 mld zł i był wyższy o 37,5 proc. kdk. Analitycy spodziewali się, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 15,9 mld zł.

Były to najwyższe kwartalne przychody w historii spółki. Tylko o 29 mld zł mniejsze niż w całym 2021 r., który z kolei był dotychczas najlepszy w okresie działalności całej Grupy Orlen. Dane są oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG.

Po IV kwartałach przychody wzrosły o 112 proc. rdr. do 278,5 mld zł, zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 43,5 mld zł, a zysk netto (bez zysku z okazyjnego nabycia PGNiG) to 21,5 mld zł i był większy o 93,6 proc. rdr. Zysk EBITDA LIFO zamknął się na poziomie 38,7 mld zł i był wyższy o 173,5 proc. rdr.

W ostatnim kwartale roku Orlen ciągle korzystał z wybornej sytuacji w branży rafineryjnej i wysokich marż. Ta była szczególnie wysoka w październiku, kiedy wyniosła 31,4 dol. na baryłce. Tylko w czerwcu, miesięczna marża okazała się wyższa. I też IV kwartał okazał się drugim najlepszym pod tym względem w całym 2022 r.

Rafineryjny biznes znów okazał się w IV kwartale najbardziej dochodowy. Po nabyciu PGNiG efektywnie kontrybuowało natomiast wydobycie gazu. Spadki cen i marż przełożyły się na negatywny wpływ biznesu petrochemicznego i energetycznego. Ten ostatni segment nie był tajemnicą, bo wyniki za IV kwartał wcześniej pokazała Energa, a w nich stratę na ponad 630 mln zł.

Patrząc więc na wyniki poszczególnych segmentów działalności Orlenu, tak jak w poprzednich kwartałach najlepiej wypadł segment rafineryjny, generując 10,9 mld zł EBITDA LIFO. Na wynk miały wpływ otoczenie makro oraz konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos w wys. 3,6 mld zł. Powyższe efekty zostały ograniczone przez ujemny wpływ wyceny kontraktów terminowych CO2, wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wyższe koszty stałe i koszty pracy

Orlen oczekuje, że w ciągu kolejnych kwartałów na rynki paliw powróci równowaga, do której przyczyni się spowolnienie aktywności gospodarczej w skali globalnej oraz stopniowy wzrost podaży paliw z sukcesywnie oddawanych do użytku nowych rafinerii w USA, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. "W 2023 roku oczekujemy spadku marż rafineryjnych rdr do poziomu około 11 USD/bbl" - napisano w prezentacji wynikowej.

Segment operacyjny, jakim jest wydobycie, przyniósł 6,3 mld zł EBITDA LIFO i był drugim najbardziej dochodowym pionem działalności. To przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy LOTOS, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

EBITDA LIFO segmentu energetycznego wyniosła 364 mln zł. Dodatnie efekty makro zostały ograniczone przez ujemny wpływ niższych wolumenów sprzedaży, konsolidacji wyników przejętej Grupy PGNiG, wyższych kosztów stałych i kosztów pracy oraz utworzenia rezerwy na realizację umów z odbiorcami energii elektrycznej z taryfy G w Grupie Energa w wysokości 900 mln zł. W 2023 roku oczekujemy spadku cen energii elektrycznej (r/r) do poziomu do około 450 zł/MWh.

Petrochemia dodała tylko 583 mln zł EBITDA LIFO w efekcie ujemnego wpływu makro, niższych wolumenów sprzedaży, wyceny kontraktów terminowych CO2, wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy. W 2023 roku Orlen oczekuje spadku marż petrochemicznych do poziomu około 1100 euro za tonę w efekcie spadku popytu na produkty petrochemiczne na skutek spowolnienia gospodarczgo oraz utrzymującej się inflacji.

Nowy segment gaz pokazał stratę w wysokości 2,19 mld zł EBITDA LIFO. To efekt zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji tłumaczy spółka. Amortyzowały go rekompensaty otrzymywane z tytułu zamrożonych cen gazu dla gospodarstw domowych. Z tego powodu w 2022 r. PGNiG otrzymało 8 mld zł z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

PKN Orlen spodziewa się spadku cen gazu rok do roku do poziomu około 200 zł.MWh. Ceny gazu w najbliższych kwartałach będą uzależnione od warunków atmosferycznych oraz ryzyk geopolitycznych - wynika z prezentacji wynikowej.

Segment Detal odpowiadał za 665 mln zł EBITDA LIFO. Tu spółka zaznaczyła, że doświadczyła spadku wolumenów sprzedaży i wyższych kosztów funkcjonowania stacji paliw. Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów (r/r). Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech. Jak podaje spółka sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za ok. 3 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO.

"Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy ORLEN i polskiej gospodarki" - powiedział prezes Daniel Obajtek.

"Inwestujemy wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł" - dodał prezes.

Z tej kwoty PKN Orlen przeznaczy 26,2 mld zł na rozwój, a 10 mld zł wyda na inwestycje utrzymaniowe. Największa część inwestycji, 9 mld zł, trafi do segmentu rafinerii. Wydatki inwestycyjne grupy Orlen w segmencie energetyka sięgną 7 mld zł, w petrochemii 6,5 mld zł, wydobyciu 6,4 mld z, gazie 4 mld zł, detalu 1,9 mld zł, a pozostałe 1,4 mld zł.

Planowany CAPEX w podziale na kraje zakłada, że na Polskę przypadnie 73,2 proc. całości wydatków, w Norwegii 10,6 proc., w Czechach 5,9 proc., na Litwie 4,7 proc., w Niemczech 2,7 proc., a w Kanadzie 1,3 proc. Poniżej 1 proc. wydatków trafi do Libii, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na Słowację.

W 2022 r. Grupa Orlen odprowadziła do budżetu Państwa 39 mld zł z tytułu podatków, czyli o ok. 13 miliardów złotych więcej niż w 2015 r.

Nominalne wyniki nie są porównywalne, ze względu na przejęcia, jakie PKN Orlen przeprowadził 2022 r. Roczny raport skonsolidowany spółka pokaże 21 kwietnia 2023 r.