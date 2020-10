Microsoft przebił oczekiwania, ale prognozy zawiodły inwestorów

fot. REUTERS/Mike Segar / FORUM

Wyniki Microsoft w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2020/21 okazały się wyższe od oczekiwań analityków. Ostatecznie nie uchroniło to jednak akcji przed spadkami.

Przychody grupy sięgnęły 37,15 mld USD, a analitycy oczekiwali, że wyniosą 35,72 mld USD. Przychody Microsoftu w ujęciu rocznym wzrosły o 12 proc., podczas gdy w poprzednim kwartale spadły o 13 proc.

W okresie pandemii szczególną uwagę zwracano na segment obsługujący chmurę danych. Przychody spółki chmurowej Azure wzrosły w poprzednim kwartale 48 proc., wobec wzrostu o 47 proc. kwartał wcześniej. Analitycy spodziewali się wzrostu o około 44 proc. Microsoft nie podał przychodów Azure w dolarach.

Z kolei segment produkcji i procesów biznesowych, obejmujących Dynamics, LinkedIn i Office, przyniósł 12,32 mld USD przychodów. To wzrost o 11 proc. i wynik wyższy niż 11,78 mld USD prognozowane przez analityków.

Przychody z segmentu obejmującego reklamy, Surface, Windows i Xbox wyniosły 11,85 mld USD. Segment ten rok do roku wzrósł o 6 proc. Konsensus zakładał, że przychody z tego segmentu sięgną 11,18 mld USD.

Koniec końców zysk koncernu na akcję wyniósł 1,82 USD wobec konsensusu na poziomie 1,54 USD. Tak wyraźne przebicie oczekiwań nie uchroniło ostatecznie akcji Microsoftu przed spadkami, choć w pierwszej reakcji kurs rósł o 1 proc.

W dalszej części handlu posesyjnego nastroje inwestorów zmieniły się jednak, co przypisywane jest podanym przez spółkę prognozom na kolejny kwartał. Gigant z Redmond zakłada przychody w przedziale 39,5-40,4 mld dolarów. To mniej od konsensusu rynkowych analityków (40,43 mld USD), przez co ostatecznie kurs akcji zniżkował o 2 proc.

Czwarty kwartał 2020 r. dla Microsoftu będzie szczególny m.in. ze względu na premierę nowego Xboxa. Kolejna wersja konsoli do gier zadebiutować ma 10 listopada.

Akcje Microsoftu wyceniane są na 209,72 USD. To 38 proc. więcej niż na początku roku oraz 55 proc. więcej niż w czasie marcowego dołka.

MZ