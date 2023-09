Wyniki InPostu za II kw. 2023 roku. Zysk mocno poniżej konsensusu

Skorygowana EBITDA InPostu w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 35 proc. do 690,1 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 633,7 mln zł .

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Zysk netto w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 128 mln zł wobec 179,2 mln zł konsensusu.

Przychody InPostu w drugim kwartale bieżącego roku wzrosły rdr o 26,2 proc. do 2,14 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 2,13 mld zł przychodów.

W II kwartale wolumen obsłużonych przez Grupę InPost przesyłek osiągnął rekordowy poziom 214,7 mln, co stanowi wzrost o 19 proc. r/r. Dwucyfrową dynamikę odnotowano zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio 15 proc. i 28 proc. r/r.

W Polsce w II kwartale InPost ustanowił nowy rekord wolumenu przesyłek na poziomie 141,6 mln, co było efektem znacznego wzrostu liczby przesyłek odbieranych poprzez sieć paczkomatów (+17 proc. r/r). Wynik ten odzwierciedla ciągłe zwiększanie udziału w rynku, który rósł w II kwartale wolniej o 6 pp w porównaniu do dynamiki osiąganej przez InPost.

Wolumen przesyłek Mondial Relay wzrósł do 59,8 mln, co jest efektem coraz większego zainteresowania konsumentów odbiorem przez APM (Automated Parcel Machine). W II kwartale 2023 roku już 12 proc. całkowitego wolumenu Mondial Relay zostało dostarczonych za pośrednictwem sieci urządzeń APM (wobec 3 proc. rok wcześniej). Do końca drugiego kwartału 2023 r. sieć zewnętrzna Mondial Relay wzrosła o 22 proc. r/r, w tym sieć APM zwiększyła się o 297 proc. r/r.

W Wielkiej Brytanii i Włoszech InPost w II kwartale 2023 roku dostarczył 13,3 mln przesyłek, osiągając przychody na poziomie 131 mln zł (wzrost r/r o 177 proc.). Strata EBITDA w Wielkiej Brytanii została znacznie zmniejszona dzięki korzystnej ofercie i optymalizacji kosztów.

W III kwartale InPost oczekuje wysokiego jednocyfrowego lub niskiego dwucyfrowego wzrostu wolumenu rynku w Polsce, niskiego jednocyfrowego we Francji i średniego jednocyfrowego spadku wolumenu paczek na rynku w Wielkiej Brytanii.

Grupa InPost podtrzymała całoroczne założenia wzrostu powyżej rynku e-commerce we wszystkich kluczowych krajach, w których jest obecna (Polska, Francja, Wielka Brytania).

W całym 2023 Grupa oczekuje wyższego wzrostu przychodów w stosunku do wolumenów. ·W Mondial Relay Grupa będzie się koncentrować na inwestycjach w sieć oraz wzrost udziału w rynku, jednocześnie zarządzając rosnącymi kosztami wynikającymi z inflacji płac i inwestycji w operacje. ·

InPost oczekuje kontynuacji presji na koszty ze względu na inflację. Jednakże, w przeciwieństwie do roku 2022, grupa spodziewa się, że skorygowana marża EBITDA w Polsce będzie się wyraźnie rosnąć w związku z korektami cen dokonanymi pod koniec 2022 roku i początku 2023 roku.

Grupa oczekuje, że skorygowana EBITDA w Wielkiej Brytanii osiągnie próg rentowności w IV kwartale 2023 r., a 2024 r. będzie rentowna w ujęciu całego roku.

Grupa będzie w dalszym ciągu umacniać pozycję lidera, koncentrując się na zwiększaniu sieci urządzeń paczkoamtów w Polsce oraz rozwijaniu sieci tych urządzeń we Francji i Wielkiej Brytanii. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą w 2023 r. 1,1-1,2 mld zł przy zwiększonym udziale nakładów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.

Grupa oczekuje dodatniego FCF na koniec roku oraz dalszego zmniejszania zadłużenia netto w drugiej połowie 2023 roku.

W II kwartale 2023 roku Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 93 mln zł, oraz zmniejszyła zadłużenie netto do 2.7x z 3.2x na koniec 2022 roku.

epo/ gor/