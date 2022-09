Echo Investment pokazało wyniki za II kw. 2022 roku

/ Echo Investment

Echo Investment odnotowało w II kwartale 2022 roku 10,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 13 mln zł

Prognozy analityków dla zysku netto znajdowały się w przedziale 9,7-17,5 mln zł.

Grupa odnotowała w drugim kwartale 2022 r. 314,5 mln zł przychodów i 54,6 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus zakładał 255,8 mln zł przychodów i 55,5 mln zł EBIT.

Przed rokiem, w drugim kwartale 2021 r., Echo Investment miało 22,7 mln zł zysku netto j.d., 265,5 mln zł przychodów i 12 mln zł straty operacyjnej.

Narastająco, po sześciu miesiącach 2022 r., zysk netto j.d. wzrósł do 61,9 mln zł z 47,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody wzrosły do 598,1 mln zł (420,9 mln zł przed rokiem), a zysk operacyjny do 162,65 mln zł (61 mln zł rok wcześniej).

Prezes Nicklas Lindberg w liście do akcjonariuszy ocenił, że ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany na rynku mieszkaniowym, jednak dywersyfikacja pozwala grupie na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Dodał, że grupa przygotowuje do rozpoczęcia nowe projekty, które mają pozwolić jej walczyć o klientów i utrzymać dobre marże.

"Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy Echo Investment w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 61,9 mln zł i był ponad 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość naszych aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł. Dodatkowo zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30 proc., w porównaniu do 42 proc. rok wcześniej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania" - napisał prezes.

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. Grupa Echo Investment sprzedała 1.027 mieszkań, z czego na Grupę Echo przypada 495 mieszkań, natomiast na Grupę Archicom – 532. Obie grupy łącznie przekazały klientom 755 mieszkań, z których rozpoznało wynik w pierwszych dwóch kwartałach roku: w Grupie Echo było to 373, natomiast w Archicomie – 382.

W pierwszej połowie 2022 r. grupa rozpoczęła budowę 981 lokali na sprzedaż, a w ramach platformy Resi4Rent – także 593 mieszkania na wynajem w dwóch projektach zlokalizowanych w Łodzi i Wrocławiu.

W tym okresie Echo Investment spieniężyło pięć biurowców o wartości około 205 mln euro: MidPoint71 i West 4 Business Hub I we Wrocławiu oraz trzy budynki w łódzkiej Fuzji. Na koniec półrocza Echo Investment miało w budowie dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 39 tys. m kw. Kolejne 191,3 tys. m kw. jest w fazie planowania.

Jak podano w raporcie, obecnie Grupa Echo Investment ma zabezpieczone umowami przedwstępnymi działki pozwalające wybudować około 22 tys. m kw. powierzchni mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy wyniki Echo Investment w drugim kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.

Dane w mln zł

2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 314,5 255,8 22,9% 18,4% 10,9% 598,1 42,1% EBIT 54,6 55,5 -1,7% - -49,5% 162,6 166,7% zysk netto j.d. 10,4 13,0 -19,6% -54,1% -79,7% 61,9 30,9% marża EBIT 17,4% 21,7% -4,36 21,87 -20,73 27,19% 12,70 marża netto 3,3% 5,0% -1,72 -5,25 -14,82 10,34% -0,88

