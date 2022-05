Echo Investment w I kw. 2022 r. podwoiło zysk r/r.

/ Echo Investment

Echo Investment odnotowało w I kwartale 2022 roku 51,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 25,6 mln zł

Prognozy analityków dla zysku netto znajdowały się w przedziale 14,5-36,4 mln zł.

Zysk netto Echo Investment w I kwartale 2022 roku wzrósł 110 proc. rdr.

Grupa odnotowała w I kwartale 283,6 mln zł przychodów (wzrost 83 proc. rdr) i 108 mln zł zysku operacyjnego (wzrost 48 proc. rdr). Oba te wyniki były wyższe od konsensusu, który zakładał 242,3 mln zł przychodów i 81,6 mln zł EBIT.

Stan gotówki na koniec I kwartału wynosił 729,8 mln zł.

W pierwszym kwartale 2022 r. grupa sprzedała 704 mieszkania. Najwięcej transakcji dotyczyło projektów Archicomu - Olimpia Port i Słoneczne Stabłowice we Wrocławiu oraz Echo Investment - Bonarka Living II w Krakowie oraz Rytm w Warszawie. Do marca 2022 r. grupa rozpoczęła budowę 981 mieszkań, a do końca roku planuje start kolejnych 2,4 tys. (

Poniżej przedstawiamy wyniki Echo Investment w pierwszym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.

Dane w mln zł

1Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 283,6 242,3 17,1% 82,6% -60,3% EBIT 108,0 81,6 32,5% 48,1% 129,8% zysk netto j.d. 51,4 25,6 100,8% 109,8% -36,2% marża EBIT 38,1% 33,9% 4,18 -8,87 31,50 marża netto 18,1% 10,6% 7,52 2,35 6,84

---

